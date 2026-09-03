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Orlen a partneri budú pracovať na posilnení energetickej bezpečnosti
Prvá platforma pre energetickú spoluprácu v regióne združuje spoločnosti z Poľska, Fínska, Švédska, Dánska, Nemecka, Litvy, Lotyšska, Estónska a Nórska. .
Autor TASR
Varšava 3. septembra (TASR) - Poľský štátom kontrolovaný koncern Orlen a 13 veľkých energetických spoločností zo severnej a strednej Európy podpísali vo štvrtok vo Varšave dohodu o spolupráci v rámci Baltskej energetickej iniciatívy. Cieľom je posilniť energetickú bezpečnosť v regióne, oznámila vo štvrtok poľská spoločnosť. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.
Prvá platforma pre energetickú spoluprácu v regióne združuje spoločnosti z Poľska, Fínska, Švédska, Dánska, Nemecka, Litvy, Lotyšska, Estónska a Nórska. Aliancia sa zameria na investície do veternej energie na mori, skvapalneného zemného plynu (LNG), vodíka, zachytávania a skladovania uhlíka a jadrovej energie vrátane malých modulárnych reaktorov (SMR).
„Spojením odborných znalostí, infraštruktúry a investičných kapacít európskych spoločností môžeme posilniť energetickú bezpečnosť, lepšie využiť dostupné finančné prostriedky a zvýšiť konkurencieschopnosť regiónu Baltského mora,“ uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ spoločnosti Orlen Ireneusz Fafara.
Aliancia bude podľa koncernu podporovať cezhraničné projekty, zdieľanie znalostí a spoločné postupy týkajúce sa predpisov a podporných programov EÚ. Zameria sa aj na ochranu a modernizáciu kritickej energetickej infraštruktúry.
Prvá platforma pre energetickú spoluprácu v regióne združuje spoločnosti z Poľska, Fínska, Švédska, Dánska, Nemecka, Litvy, Lotyšska, Estónska a Nórska. Aliancia sa zameria na investície do veternej energie na mori, skvapalneného zemného plynu (LNG), vodíka, zachytávania a skladovania uhlíka a jadrovej energie vrátane malých modulárnych reaktorov (SMR).
„Spojením odborných znalostí, infraštruktúry a investičných kapacít európskych spoločností môžeme posilniť energetickú bezpečnosť, lepšie využiť dostupné finančné prostriedky a zvýšiť konkurencieschopnosť regiónu Baltského mora,“ uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ spoločnosti Orlen Ireneusz Fafara.
Aliancia bude podľa koncernu podporovať cezhraničné projekty, zdieľanie znalostí a spoločné postupy týkajúce sa predpisov a podporných programov EÚ. Zameria sa aj na ochranu a modernizáciu kritickej energetickej infraštruktúry.