Orlen dodá na Ukrajinu 300 miliónov kubických metrov amerického LNG

Na snímke rafinéria koncernu Orlen v poľskom Gdaňsku 4. marca 2025. Foto: TASR/PAP

Porozumenie bolo uzavreté počas konferencie Atlantic Council o transatlantickej energetickej spolupráci za účasti ministrov energetiky Poľska, USA a Ukrajiny.

Autor TASR
Varšava 7. novembra (TASR) - Poľský koncern Orlen a ukrajinská spoločnosť Naftogaz podpísali dohodu o budúcej zmluve na dodávky plynu v roku 2026. Orlen má dodať viac ako 300 miliónov kubických metrov plynu pochádzajúceho z amerického skvapalneného zemného plynu (LNG). Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa vyjadrenia spoločnosti Orlen.

Porozumenie bolo uzavreté počas konferencie Atlantic Council o transatlantickej energetickej spolupráci za účasti ministrov energetiky Poľska, USA a Ukrajiny. Podľa Orlenu kontrakt zahŕňa tri dodávky LNG v prvom štvrťroku 2026, ktoré budú po regazifikácii prepravené na Ukrajinu.

Hovorca koncernu Orlen Mateusz Witczyňski pre TASR potvrdil, že celý objem tejto dodávky bude z Poľska transportovaný priamo na územie Ukrajiny.

Minister energetiky Poľska Milosz Motyka označil dohodu za dôkaz účinnosti poľskej podpory pre krajiny regiónu. Podpredseda Orlenu Robert Soszyňski dodal, že spolupráca posilní energetickú bezpečnosť a celkový objem dodávok pre Naftogaz presiahne 1 miliardu kubických metrov.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
