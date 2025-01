Orlen plánuje investovať v najbližšom desaťročí do 380 miliárd zlotých

Varšava 9. januára (TASR) - Poľská rafinérska spoločnosť Orlen plánuje v najbližšej dekáde investovať v prepočte zhruba 82 až 89 miliárd eur. Uviedla to spoločnosť vo štvrtok, keď zverejnila svoju novú stratégiu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Orlen oznámil, že do roku 2035 plánuje investície v rozmedzí od 350 miliárd do 380 miliárd zlotých (od 81,84 miliardy do 88,86 miliardy eur). Na porovnanie, v predchádzajúcej stratégii z roku 2022 plánovala spoločnosť investície v objeme 320 miliárd zlotých, pričom investičné obdobie bolo vtedy stanovené na približne osem rokov.



V prvej reakcii na nové plány spoločnosti klesla cena akcií Orlenu o 3,2 %. Neskôr sa situácia stabilizovala a po 11.00 h SEČ sa cena pohybovala zhruba na úrovni predchádzajúcej uzávierky. Nová stratégia bola oznámená potom, ako vedenie Orlenu preskúmalo viac než 50 projektov realizovaných za predchádzajúcich manažérov.



Spoločnosť plánuje zvýšiť produkciu zemného plynu z 9,1 miliardy kubických metrov (m3) na 12 miliárd m3 ročne. Navyše, nová stratégia zahrnuje aj veterné parky na mori a minimálne dva malé modulárne reaktory.



Orlen dodal, že jeho cieľom je v nasledujúcich rokoch stabilný rast prevádzkového zisku EBITDA LIFO. V roku 2035 počíta s týmto ziskom v rozsahu 53 miliárd až 58 miliárd zlotých.



(1 EUR = 4,2765 PLN)