Orlen predstavil ciele v transformácii energetiky a dekarbonizácii

Bratislava 3. marca (TASR) - Poľský koncern Orlen investuje viac ako 25 miliárd eur do ekologických projektov, čo predstavuje približne 40 % jeho investičného plánu do roku 2030. Dekarbonizáciou aktív a znížením využívania fosílnych palív chce zvyšovať energetickú bezpečnosť v strednej Európe a diverzifikáciou portfólia prispieť ku odolnosti voči výkyvom na trhu, informoval v piatok Orlen.



Cieľom koncernu je stať sa lídrom v transformácii energetiky v regióne a znížiť emisie ekvivalentu oxidu uhličitého (CO2) v rafinérskom, petrochemickom a ťažobnom segmente o 25 % do roku 2030. "Fúzia s ďalšími ropnými a plynárenskými spoločnosťami v Poľsku - LOTOS a PGNiG - realizovaná v roku 2022 nám umožní zdvojnásobiť kapitálové výdavky v porovnaní s rokom 2020 na 70 miliárd eur do roku 2030," povedal Daniel Obajtek, generálny riaditeľ ropnej a plynárenskej skupiny PKN Orlen.



Realizáciou novej stratégie chce koncern znížiť spotrebu fosílnych palív a generovať stabilný zisk. V súlade s novou politikou bude spoločnosť každoročne vyplácať dividendy vo výške 40 % prevádzkového peňažného toku upraveného o investície, ktorý skupina vytvorila v predchádzajúcom finančnom roku.



Ďalej chce koncern diverzifikáciou rozširovať svoje dovozné portfólio v dodávkach ropy a plynu z rôznych regiónov sveta, čím chce znížiť závislosť od ruských surovín. Novou alianciou so spoločnosťou Saudi Aramco plánuje zabezpečiť, aby mala skupina dostatok ropy na pokrytie približne 45 % celkového dopytu všetkých svojich rafinérií.



V sektore konvenčnej výroby elektrickej energie sa Orlen zameriava na rozvoj aktív, ktoré budú zahŕňať parné elektrárne, vrátane nových projektov na zabezpečenie dekarbonizácie a rovnováhy poľskej energetickej sústavy. Ide najmä o výmenu zastaraných uhoľných elektrární a kogeneračných zariadení.



Medzi ďalšie ciele patrí ambícia znížiť uhlíkovú náročnosť predávaných energetických produktov o 15 % do roku 2030, či zachytávaním a spracovaním uhlíka dosiahnuť nulové emisie do roku 2050. Orlen plánuje investovať viac ako 25 miliárd eur do zelených projektov so silným zameraním na obnoviteľné zdroje energie, čo zahŕňa výstavbu viac ako 10.000 nabíjacích miest v Poľsku, Nemecku a v Česku.



Vzhľadom na výsledky, ktoré skupina oznámila za rok 2022, predstavenstvo koncernu zároveň plánuje výplatu dividendy v prepočte 1,1 eura na akciu. Konečné odporúčanie, potvrdzujúce túto sumu, však bude vydané po schválení výročnej správy za rok 2022 predstavenstvom a dozornou radou.