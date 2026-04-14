Orlen spustil ťažbu zemného plynu z nových vrtov v Poľsku
Autor TASR
Varšava 14. apríla (TASR) - Poľská spoločnosť Orlen v utorok spustila ťažbu zemného plynu z nových vrtov na ložiskách v Lubelskom vojvodstve a vo Veľkopoľsku, čím posilní domáce dodávky suroviny pre energetiku a priemysel. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa oznámenia spoločnosti.
Oba projekty majú v prvom roku priniesť približne 140 miliónov kubických metrov plynu a zabezpečiť stabilnú produkciu počas nasledujúcich niekoľkých rokov. Investície podľa Orlenu prispievajú k energetickej bezpečnosti krajiny a prinášajú príjmy do rozpočtov miestnych samospráv prostredníctvom poplatkov za ťažbu.
Na ložisku Sieroslaw v Lubelskom vojvodstve bola použitá mobilná kontajnerová technológia, ktorá zahŕňa moduly na separáciu, odvodňovanie a meranie plynu. Tento typ riešenia umožňuje znižovať náklady a po ukončení ťažby ho možno presunúť na iné miesto. Ročná produkcia z vrtu dosiahne približne 40 miliónov kubických metrov plynu, pričom zásoby ložiska sa odhadujú na asi 900 miliónov kubických metrov.
Na ložisku Jastrzebiec vo Veľkopoľsku bolo uvedených do prevádzky päť nových vrtov, ktoré môžu pri maximálnej ťažbe zvýšiť produkciu o približne 100 miliónov kubických metrov ročne. Celkové zásoby tohto ložiska sa odhadujú na takmer jednu miliardu kubických metrov plynu.
Spoločnosť uviedla, že projekty sú súčasťou stratégie do roku 2035, ktorá počíta so systematickým zvyšovaním domácej ťažby plynu. Cieľom je dosiahnuť produkciu na úrovni 4 mld. kubických metrov ročne do roku 2030. Podľa Štátneho geologického inštitútu Poľsko ročne spotrebuje približne 20 mld. kubických metrov zemného plynu.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
