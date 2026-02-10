< sekcia Ekonomika
Orlen v roku 2025 doviezol do Poľska rekordné množstvo LNG
Celkový objem LNG dovezeného po mori dosiahol takmer šesť miliónov ton a medziročne vzrástol približne o 30 %.
Autor TASR
Varšava 10. februára (TASR) - Skupina Orlen v roku 2025 výrazne zvýšila dovoz skvapalneného zemného plynu (LNG) do Poľska, keď v termináli vo Svinoústí prevzala rekordných 81 dodávok, čo je o 20 viac ako v predchádzajúcom roku. Celkový objem LNG dovezeného po mori dosiahol takmer šesť miliónov ton a medziročne vzrástol približne o 30 %, informuje varšavský spravodajca TASR podľa oznámenia Orlenu.
Nárast dodávok umožnilo rozšírenie terminálu dokončené koncom roka 2024, po ktorom sa jeho ročná kapacita zvýšila zo 6,2 na 8,3 miliardy kubických metrov. Využitie terminálu sa pritom udržalo na úrovni takmer 100 %, čo bolo najviac spomedzi európskych LNG terminálov.
„Opäť dokazujeme, že energetická bezpečnosť je jedným zo základov našich aktivít,“ uviedol generálny riaditeľ Orlenu Ireneusz Fafara. Rozvoj LNG podľa neho patrí k hlavným pilierom energetickej bezpečnosti Poľska a regiónu a umožňuje spoločnosti pružne reagovať na potreby trhu.
Najväčší podiel dodávok v roku 2025 pochádzal z USA, nasledoval Katar, menšie objemy prišli aj z Trinidadu a Tobaga a zo Senegalu. Časť LNG Orlen vyviezol aj do ďalších krajín vrátane Japonska, Turecka a Spojeného kráľovstva.
Do prepravy LNG sa výraznejšie zapojila aj vlastná flotila Orlenu, ktorá v roku 2025 zabezpečila 12 dodávok. Importné kapacity sa majú ďalej zvýšiť po spustení plávajúceho terminálu v Gdanskom zálive, po ktorom celková kapacita poľskej LNG infraštruktúry dosiahne približne 14 miliárd kubických metrov ročne.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík) gra
