< sekcia Ekonomika
Orsted a štáty Rhode Island sa rozhodli podať žaloby na vládu USA
Žaloby sú reakciou na augustové rozhodnutie Trumpovej administratívy zastaviť práce na projekte morského veterného parku neďaleko Rhode Islandu.
Autor TASR,aktualizované
Kodaň/Washington 4. septembra (TASR) - Dánska energetická spoločnosť Orsted a americké štáty Rhode Island a Connecticut oznámili, že sa rozhodli podať na administratívu Donalda Trumpa žaloby. Dôvodom je rozhodnutie amerického prezidenta zastaviť už takmer hotový projekt v oblasti veternej energie Revolution Wind, čo je podľa žalujúcich strán nelegálne. Informovala o tom agentúra Reuters.
Žaloby sú reakciou na augustové rozhodnutie Trumpovej administratívy zastaviť práce na projekte morského veterného parku neďaleko Rhode Islandu. Revolution Wind, v ktorom 50 % kontroluje Orsted a druhých 50 % firma Skyborn Renewables, bol v tom čase hotový na 80 %, pričom zo 65 veterných turbín bolo 45 nainštalovaných. Vláda však projekt zastavila pre nešpecifikované „obavy o národnú bezpečnosť“.
Orsted a Skyborn Renewables považujú rozhodnutie americkej vlády za nezákonné. Vlastnú žalobu sa z rovnakého dôvodu rozhodli podať aj štáty Rhode Island a Connecticut.
Firmy v žalobe varovali pred rizikom, že projekt sa nepodarí dokončiť načas, keďže špecializovaných plavidiel potrebných na práce na mori nie je dostatok. Ak plavidlá v dôsledku zastavenia prác oblasť opustia, projekt by mohol byť odložený minimálne o rok a exituje aj riziko, že sa bude musieť zrušiť.
Trump je známy tým, že veternú energiu odmieta a uprednostňuje fosílne zdroje. Jeho vláda už v apríli urobila rovnaký krok voči projektu nórskej firmy Equinor. Neskôr však zákaz po diplomatických aktivitách nórskej vlády zrušila.
Žaloby sú reakciou na augustové rozhodnutie Trumpovej administratívy zastaviť práce na projekte morského veterného parku neďaleko Rhode Islandu. Revolution Wind, v ktorom 50 % kontroluje Orsted a druhých 50 % firma Skyborn Renewables, bol v tom čase hotový na 80 %, pričom zo 65 veterných turbín bolo 45 nainštalovaných. Vláda však projekt zastavila pre nešpecifikované „obavy o národnú bezpečnosť“.
Orsted a Skyborn Renewables považujú rozhodnutie americkej vlády za nezákonné. Vlastnú žalobu sa z rovnakého dôvodu rozhodli podať aj štáty Rhode Island a Connecticut.
Firmy v žalobe varovali pred rizikom, že projekt sa nepodarí dokončiť načas, keďže špecializovaných plavidiel potrebných na práce na mori nie je dostatok. Ak plavidlá v dôsledku zastavenia prác oblasť opustia, projekt by mohol byť odložený minimálne o rok a exituje aj riziko, že sa bude musieť zrušiť.
Trump je známy tým, že veternú energiu odmieta a uprednostňuje fosílne zdroje. Jeho vláda už v apríli urobila rovnaký krok voči projektu nórskej firmy Equinor. Neskôr však zákaz po diplomatických aktivitách nórskej vlády zrušila.