Orsted podá žalobu proti zastaveniu projektu veterného parku v USA
Autor TASR
Oslo 2. januára (TASR) - Dánska energetická spoločnosť Orsted podá žalobu proti zastaveniu svojho projektu veterného parku na východnom pobreží Spojených štátov. Park je podľa spoločnosti dokončený na takmer 90 %, administratíva prezidenta Donalda Trumpa však krátko pred Vianocami dočasne pozastavila všetky väčšie projekty v oblasti veternej energie na mori v pobrežných vodách USA. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu orf.at.
Výstavbu veterného parku Revolution Wind financuje Orsted v spolupráci s americkým investičným fondom Global Infrastructure Partners. Žaloba je nevyhnutná v záujme ochrany práv spoločnosti, ktorá utrpela značné škody, uviedol Orsted v piatok. Projekt Revolution Wind v roku 2023 získal všetky potrebné povolenia na federálnej aj štátnej úrovni. Orsted už minulý rok v auguste podal žalobu proti jeho dočasnému zastaveniu a v septembri s ňou uspel.
Americké ministerstvo vnútra 22. decembra odôvodnilo nové dočasné zastavenie projektov veterných fariem „rizikami pre národnú bezpečnosť“. Minister Doug Burgum uviedol, že veterné turbíny môžu rušiť radarové a navigačné systémy. Na platforme X tiež napísal, že veterné farmy sú „drahé, nespoľahlivé a silne dotované“. Dotknutých je celkovo päť veterných parkov, ktoré sú vo výstavbe na východnom pobreží USA.
Trump je otvoreným odporcom veternej energie. Už v deň svojho opätovného nástupu do úradu, 20. januára 2025, podpísal dekrét proti jej rozširovaniu.
