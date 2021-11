Ortegová, dcéra zakladateľa Inditexu, bude novou predsedníčkou skupiny

Madrid 30. novembra (TASR) - Španielska odevná sieť Inditex, vlastník značiek Zara, Mango a ďalších, v utorok oznámila, že Marta Ortegová, dcéra zakladateľa, prevezme funkciu predsedníčky skupiny v rámci generačnej výmeny vo firme.



V apríli 2022 nahradí Pabla Islu, ktorý je predsedom predstavenstva od roku 2011, uviedla spoločnosť vo vyhlásení. V rokoch 2005 až 2011 bol podpredsedom.



Ortegová (37 rokov) pracuje v spoločnosti už 15 rokov a prešla rôznymi oddeleniami, dokonca pracovala anonymne ako zamestnanec v obchode, aby spoznala všetky podrobnosti o spoločnosti.



Je najmladšou dcérou Amancia Ortegu (85 rokov), ktorý v roku 1975 založil aj so svojou bývalou manželkou Rosaliou módnu značku Zara v regióne Galícia na severozápade Španielska.



Ortega s 59-percentným podielom zostáva najväčším akcionárom firmy a je jedným z najbohatších ľudí sveta.



"Touto spoločnosťou som žila a dýchala od detstva a učila som sa od všetkých skvelých profesionálov, s ktorými som za uplynulých 15 rokov spolupracovala"“ uviedla vo vyhlásení Marta Ortegová.



"Vždy som hovorila, že svoj život zasvätím budovaniu odkazu mojich rodičov, budem sa pozerať do budúcnosti, ale poučím sa z minulosti," dodala.



Inditex prevádzkuje takmer 7000 obchodov po celom svete. Za prvý polrok finančného roka 2021/22, ktorý trval od februára do júla 2021, dosiahol čistý zisk takmer 1,3 miliardy eur.



Skupina vlastní okrem Zary sedem ďalších značiek, vrátane luxusného Massima Dutti či tínedžerskej značky Stradivarius. Je najväčším maloobchodným predajcom odevov na svete, pred švédskym rivalom H&M.



Inditex poďakoval Islovi za jeho za 17 rokov vo firme a uviedol, že pod jeho dohľadom sa skupina stala "poprednou spoločnosťou vo svojom sektore na celom svete".



Ocenil aj Martu Ortegovú, ktorá "prispela k posilneniu imidžu značky Zara a za jej prínos k móde, čo je oblasť, na ktorú bude aj naďalej dohliadať".



Ortegová vyštudovala medzinárodný obchod v Londýne a absolvovala niekoľkomesačné pobyty na oddeleniach financií, účtovníctva, analýzy predaja a dizajnu, keď začala pracovať v Inditex. Krátko pracovala aj ako anonymná zamestnankyňa v obchodoch skupiny v roku 2007, údajne dopĺňala regály, aby lepšie pochopila, ako obchod funguje.



Óscar García Maceiras, ktorý sa v marci stal generálnym poradcom a tajomníkom predstavenstva spoločnosti, sa stáva generálnym riaditeľom "s okamžitou platnosťou", uviedol Inditex. Nahradí Carlosa Crespa, ktorý tento post prevzal pred dvoma rokmi. Crespo zostane prevádzkovým riaditeľom.