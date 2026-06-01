Ortopéd Radek Hart otvára v Znojme kliniku jednodňovej starostlivosti
Medzinárodne uznávaný ortopéd prof. MUDr. Radek Hart, PhD., FRCS, MHA, sa po rokoch pôsobenia na popredných pracoviskách vo Viedni vracia profesijne späť do rodného Znojma.
Znojmo 1. júna (OTS) - V meste, ktoré ako človek nikdy neopustil a kde takmer 20 rokov pôsobil na pozícii primára, teraz otvára súkromnú kliniku jednodňovej starostlivosti HR Clinic.
Profesor Hart patrí medzi najvýraznejších českých ortopédov svojej generácie. Ako prvý lekár v Česku sa stal členom prestížnej Anglickej kráľovskej akadémie chirurgov (FRCS). Odborne sa zameriava predovšetkým na zložité ortopedické a poúrazové stavy, chirurgiu lakťa, nohy a členka. V Rakúsku sa podieľal na rozvoji operatívy lakťa a pacienti za ním prichádzajú nielen z Česka, ale aj zo Slovenska, Rakúska a ďalších krajín.
Otvorením súkromnej kliniky jednodňovej starostlivosti reaguje profesor Hart okrem iného na dlhodobú nedostupnosť špecializovanej starostlivosti a dlhé čakacie lehoty, s ktorými sa pacienti často stretávajú. Cieľom HR Clinic je skrátiť cestu od prvej konzultácie cez diagnózu až k operačnému riešeniu a ponúknuť starostlivosť v prostredí menšieho, moderne vybaveného zdravotníckeho zariadenia.
prof. MUDr. Radek Hart, PhD., FRCS, MHA
„Pacient dnes často čaká mesiace na špecialistu, potom ďalšie týždne až mesiace na vyšetrenie a následne opäť mesiace až roky na operáciu. V jednodňovej starostlivosti tento proces výrazne skracujeme. Klient príde na konzultáciu, kde stanovíme kde stanovíme diagnózu, a do mesiaca má po operácii,“ hovorí profesor Hart.
HR Clinic ponúka ortopedickú starostlivosť v oblasti ramena, lakťa, zápästia, ruky, kolena, nohy a členka. Klinika zároveň od začiatku poskytuje aj chirurgickú starostlivosť, napríklad operácie prietrží, kŕčových žíl, nezhubných nádorov mäkkých tkanív, neakútne operácie žlčníka alebo slepého čreva. Do budúcna chce svoje portfólio rozširovať aj o ďalšie operačné odbory.
Za novou klinikou v Znojme nestojí len profesijná príležitosť. Profesor Hart žije v Znojme celý život, aj keď ho práca zaviedla do Brna, Prahy či Viedne. Práve vo Viedni sa podieľal na rozvoji operatívy lakťa a stal sa vyhľadávaným lekárom pre pacientov z celého Rakúska aj ďalších krajín. O svojej profesijnej dráhe mal pritom jasno už ako dieťa. „V piatej triede som vedel, že chcem operovať kosti,“ spomína. Nikto z rodiny ho k medicíne neviedol, svoju cestu si vybudoval sám.
V mladosti často po práci v Brne cestoval za skúsenejšími operatérmi do Viedne len preto, aby im mohol asistovať pri večerných operáciách a učiť sa. Dodnes hovorí, že ho na ortopédii najviac zaujímajú prípady, do ktorých sa iní nepúšťajú. Pacienti po úrazoch, s dlhoročnými bolesťami alebo diagnózami, s ktorými už prešli viaceré ambulancie. Tí za ním doteraz cestovali do Viedne, a práve pre nich chce v Znojme vytvoriť miesto, kde sa zložité veci neodkladajú, ale riešia.
Model jednodňovej starostlivosti znamená, že pacient odchádza domov najneskôr do 24 hodín od prijatia. Pri menších operáciách môže kliniku opustiť už niekoľko hodín po zákroku, pri náročnejších operáciách je pripravené krátkodobé lôžkové zázemie. V prípade potreby dlhšej následnej starostlivosti klinika spolupracuje s Rehabilitačným ústavom Dačice.
HR Clinic je súkromná klinika jednodňovej ortopedickej a chirurgickej starostlivosti v Znojme. Zameriava sa na rýchlu diagnostiku, individuálny prístup a operačné riešenia v režime maximálne 24-hodinovej starostlivosti. Odbornú garanciu ortopedickej časti zabezpečuje prof. MUDr. Radek Hart, PhD., FRCS, MHA, medzinárodne uznávaný ortopéd s dlhoročnou praxou v Českej republike aj Rakúsku. Klinika je koncipovaná ako moderné centrum chirurgických odborov, ktoré chce do budúcna rozširovať ponuku starostlivosti aj za hranice ortopédie a všeobecnej chirurgie. Viac informácií nájdete na webovej stránke: www.hrclinic.cz
