Súd v Poprade zamietol žalobu spoločnosti LPH voči mestu Poprad

Poprad 25. júna (TASR) - Okresný súd (OS) v Poprade v stredu zamietol žalobu spoločnosti LPH voči mestu Poprad o nahradenie prejavu vôle pri predaji pozemkov v priemyselnom parku. Riaditeľ LPH Daniel Durkaj avizoval, že sa voči rozsudku prvostupňového súdu odvolajú. Právny zástupca mesta Pavol Antoš považuje rozhodnutie za zadosťučinenie a svedčí podľa neho o tom, že ich argumentácia mala právny základ a postup mesta bol správny. Kauza súvisí s pozemkami v priemyselnom parku v Matejovciach.



Sudkyňa v odôvodnení okrem iného uviedla, že súd nemôže nerešpektovať platnú právnu úpravu, ktorá sa zmenila v roku 2009. Tvrdí, že kúpna zmluva by bola v súčasnosti podpisovaná za inej právnej úpravy, ako to bolo pri podpise zmluvy o budúcej kúpnej zmluve spred 19 rokov. Podotkla, že od roku 2023 je úplne zakázané predávať, resp. prevádzať majetok samospráv pod trhovú cenu stanovenú znalcom a neprípustné je aj darovanie majetku.



„Z našej strany sme urobili maximum, aby sme súd presvedčili, že právo je na našej strane, rešpektujeme ale rozhodnutie súdu. Z našej strany to ale nie je koniec, po preštudovaní rozsudku sa určite odvoláme,“ uviedol Durkaj. Rozsudok podľa neho vysiela negatívny signál aj smerom k ďalším investorom. „Takýto výklad zákona bude brzdiť každého investora, ktorý bude chcieť dlhodobo investovať na nejakom území a podpisovať zmluvu o budúcej zmluve s tým, že môže sa hocičo stať a nedostane sa k tomu, k čomu sa zaviazali na začiatku,“ skonštatoval Durkaj. Po tejto skúsenosti by už nepristúpil na dlhodobú nájomnú zmluvu, ak nie je stanovená presná cena v prípade odkúpenia pozemku. Zároveň upozornil, že na začiatku nebolo možné si pozemok pod výrobnými halami odkúpiť, keďže priemyselný park budovali z eurofondov.



„Sme spokojní s rozhodnutím súdu, je pre nás veľkým zadosťučinením, že mesto svoj boj neviedlo nadarmo. Naša argumentácia je, že nie sme povinní dodržať zmluvu, ktorá bola uzavretá pred 19 rokmi za iných právnych okolností, než je to dnes, a bolo by porušením zákona, pokiaľ by mesto v podstate ‚darovalo‘ tieto pozemky,“ skonštatoval Antoš. Vysvetlil, že sme súčasťou komunitárneho právneho systému a okolnosti boli ovplyvnené naším vstupom do Európskej únie a vývojom európskej legislatívy. Upozornil, že podobný prípad sa môže stať aj inde v rámci európskeho hospodárskeho priestoru. „Rozumieme postojom protistrany, nikdy sme nerozporovali, že zmluva bola uzavretá, aká bola pôvodná dohoda, v tom sme boli za jedno. Nevedeli sme sa ale zhodnúť, či mesto môže alebo nemôže v súčasnosti porušiť zákon, keď sa k tomu predtým zaviazalo, keď takýto zákon neexistoval. To, že sa tieto subjekty domáhajú svojich práv, plne rešpektujeme,“ skonštatoval Antoš a potvrdil, že si počkajú, ako sa k tomu postaví odvolací krajský súd.



Mesto Poprad zároveň v ďalšej žalobe požaduje od investorov, ktorí sídlia v Matejovciach, aby odstránili svoje stavby z pozemkov mesta a štátu. Primátor Anton Danko však na minulotýždňovom mimoriadnom mestskom zastupiteľstve ubezpečil, že nedopustí odchod investorov z priemyselného parku.



V roku 2006 spoločnosť LPH a ďalších šesť investorov uzatvorili s mestom Poprad memorandum o investovaní a neskôr aj zmluvy, ktoré boli základom vybudovania priemyselného parku. Následne si podľa Durkaja počas 17 rokov plnili všetky povinnosti vyplývajúce zo zmlúv a očakávali, že si budú môcť pozemky odkúpiť za symbolickú cenu. Mesto však tvrdí, že pri predaji pozemkov musí pre platnú legislatívu vychádzať zo znaleckého posudku, ktorý cenu za štvorcový meter pozemku stanovil na približne 42 eur.