Osem krajín EÚ je proti novým emisným limitom pre autá

Brusel 22. mája (TASR) - Osem členských štátov Európskej únie (EÚ) vrátane Francúzska, Talianska, Poľska aj Slovenska, nalieha na Brusel, aby zrušil plánované nové emisné limity pre vozidlá. Upozornili pritom, že ohrozujú investície. Uvádza sa v dokumente, do ktorého sa podarilo v pondelok agentúre AFP nahliadnuť, z ktorej správu prevzala TASR.



EÚ koncom minulého roka navrhla zmeny, známe ako emisná norma Euro 7, na zníženie emisií z nových vozidiel predávaných v Európe s prísnejšími limitmi na oxidy dusíka a oxid uhoľnatý. Limity by mali vstúpiť do platnosti v júli 2025.



"Sme proti akýmkoľvek novým pravidlám o emisiách výfukových plynov (vrátane nových testovacích požiadaviek alebo nových emisných limitov) pre osobné automobily a dodávky," napísali Bulharsko, Česká republika, Francúzsko, Maďarsko, Taliansko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko, podľa ktorých nové pravidlá odklonia investície v priemysle.



EÚ sa začiatkom tohto roka dohodla na plánovanom postupnom ukončení predaja nových áut na fosílne palivá do roku 2035. Zákaz spaľovacích motorov je kľúčom k ambicióznym plánom bloku stať sa do roku 2050 "klimaticky neutrálnym" s nulovými čistými emisiami skleníkových plynov. Znečistenie ovzdušia spojené s cestnou dopravou je podľa Únie zodpovedné za 70.000 úmrtí ročne.



Návrh požaduje zníženie emisií oxidu dusnatého a oxidu dusičitého, ktoré spôsobujú smog a kyslé dažde, o 35 % v prípade osobných áut a 56 % pri nákladných autách a autobusoch v porovnaní s predchádzajúcimi pravidlami.



Automobilový priemysel je proti prísnejším normám pre benzínové a naftové vozidlá a trvá na tom, že budú mať veľmi malý pozitívny vplyv na životné prostredie, keďže priemysel smeruje k elektromobilom. Upozornil pritom, že do roku 2025 nebude pripravený aplikovať túto normu, ktorá povedie tiež k zdraženiu vozidiel. Tento sektor pritom v Európe zamestnáva 13 miliónov ľudí.



Environmentálni aktivisti naopak tvrdia, že limity EÚ nestačia na riešenie znečistenia ovzdušia, a obviňujú Brusel, že sa podvolil tlaku automobilovej lobby.



Všetkých 27 členských štátov musí nájsť spoločnú pozíciu napriek rozdielom predtým, ako začnú pravdepodobne napäté rokovania s Európskym parlamentom.



Francúzsko a Taliansko majú veľký automobilový priemysel, ale nie taký veľký ako Nemecko. Taliansky minister obchodu Adolfo Urso vyzval v pondelok Európsku komisiu, aby bola "rozumná a pragmatická".



Nemecko, najväčší výrobca automobilov v EÚ, text nepodpísalo, ale už predtým vyjadrilo obavy z prísnejších noriem pre svoje podniky. Nemecká koaličná vláda zelených, sociálnych demokratov a liberálov sa snaží nájsť spoločnú reč v tejto otázke.