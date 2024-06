Osemfinále ME: Portugalci s ambíciou dostať sa na vrchol

PONDELOK 1. júla, 21.00 h



osemfinále /Deutsche Bank Park, Frankfurt/



Portugalsko - Slovinsko



rozhodca: Daniele Orsato (Tal.)



Predpokladané zostavy:



Portugalsko: Costa - Cancelo, Dias, Pepe, Mendes - Vitinha, Palhinha, Fernandes - B. Silva, Ronaldo, Leao

Slovinsko: Oblak - Karničnik, Drkušič, Bijol, Janža - Stojanovič, Gnezda Cerin, Elsnik, Mlakar - Šporar, Šeško



Frankfurt 30. júna (TASR) - Futbalisti Portugalska chcú v pondelok potvrdiť úlohu favorita v osemfinálovom súboji proti Slovinsku. Mužstvo trénera Matjaža Keka si zabezpečilo premiérovú účasť vo vyraďovacej fáze na veľkom turnaji v závere C-skupiny bezgólovou remízou s favorizovaným Anglickom. Zápas sa začne o 21.00 h vo Frankfurte, jeho víťaz sa vo štvrťfinále stretne s úspešnejším z dvojice Francúzsko - Belgicko.Portugalčania začali skupinovú fázu víťazstvom 2:1 nad Českom, ktoré sa rodilo ťažko. Tímu Roberta Martineza zariadil plný bodový zisk až gól striedajúceho Francisca Conceicaa v 92. minúte. Portugalsko ukázalo následne proti Turecku vysokú efektivitu, keď sa všetky tri strely do priestoru bránky skončili gólom. Portugalská defenzíva na čele so 41-ročným veteránom Pepem a jeho o 14 rokov mladším stopérskym kolegom Rubenom Diasom ani raz neinkasovala. Už s istým postupom z prvého miesta nastúpili majstri Európy z roku 2016 v pozmenenej zostave proti Gruzínsku. Nováčik kontinentálneho šampionátu dokázal Martinezovo šetrenie najlepších hráčov pretaviť na šokujúce víťazstvo 2:0 a historický postup. Pre Portugalcov to bola tretia prehra pod vedením španielskeho kouča, prvá prišla v marci práve proti osemfinálovému súperovi Slovinsku (0:2). "," uviedol pre oficiálny portál uefa.com portugalský stredopoliar Joao Palhinha.Prehra s Gruzínskom, ako aj trápenie sa proti Česku zaznamenali Portugalčania v rozostavení 3-5-2, zatiaľ čo triumf nad Tureckom im priniesol osvedčený systém z úspešnej kvalifikácie 4-3-3. Práve v kvalifikačnom cykle, v ktorom sa Portugalčania stretli aj so Slovenskom, strelecky ťahal tím hviezdny Cristiano Ronaldo. Nastrieľal až 10 gólov a zaostal iba za Belgičanom Romeluom Lukakuom (14). Tridsaťdeväťročný útočník však na záverečnom turnaji zatiaľ strelecky mlčí, napriek tomu, že Martinez ho zaradil do základu vo všetkých troch dueloch. Dvakrát zaznamenal plnú minutáž a proti Gruzíncom opustil ihrisko v 66. minúte. Práve v tejto fáze turnaja prišiel päťnásobný držiteľ Zlatej lopty o miesto v zostave pred dvoma rokmi na MS v Katare. Nepredpokladá sa však, že Martinez učiní podobné rozhodnutie, ako jeho predchodca Fernando Santos. Podobný scenár si neprajú ani Ronaldovi spoluhráči. "," povedal obranca Diogo Dalot, zatiaľ čo stredopoliar Vitinha hovoril o "privilégiu, že s ním môže zdieľať chvíle na ihrisku aj mimo neho."Slovinci si zabezpečili historický postup do vyraďovačky v poslednom zápase proti topfavoritovi Anglicku. Balkánsky tím uhral s "Albiónom" bezgólovú remízu, ktorá mu stačila na umiestnenie medzi kvartetom tímom, ktoré postúpili z tabuľky tretích. Slovinci vo zvyšných dueloch proti Srbsku aj Dánsku remizovali 1:1. Ak chcú postúpiť medzi osem najlepších, potrebujú nadviazať na duel s Anglickom. "," povedal stredopoliar Adrian Zeljkovič, hráč Spartaka Trnava. Na turnaji sa zatiaľ strelecky nepresadil líder slovinskej ofenzívy Benjamin Šeško. Dvadsaťjedenročný útočník však vyniká v inom štatistickom ukazovateli, keďže podľa meraní vyvinul rýchlosť 35,9 km/h, čo je najviac spomedzi všetkých hráčov na turnaji. Šeško bol blízko k tomu, aby si otvoril svoj účet na turnaji proti Dánsku, keď jeho dva ďalekonosné pokusy mierili tesne vedľa bránky. Medzi najaktívnejších Slovincov patril v základnej skupine aj Andraž Šporar, bývalý útočník Slovana Bratislava. Práve pred ním varoval Palhinha: "."