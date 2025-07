Osemnásť krajín EÚ, i SR, žiada ďalšie zmeny v nariadení o odlesňovaní

Brusel 7. júla (TASR) - Osemnásť členských štátov Európskej únie, vrátane Slovenska, vyzvalo písomne Európsku komisiu (EK) na ďalšie zmeny nariadenia EÚ o odlesňovaní (EUDR). Podľa pondelňajšej správy tlačovej agentúry Reuters je hlavným dôvodom skutočnosť, že niektorí výrobcovia z členských krajín nespĺňajú požiadavky a čelia konkurenčnej nevýhode, informuje bruselský spravodajca TASR.



Nariadenie EÚ o odlesňovaní je legislatíva, ktorá zakazuje uvádzanie na jednotný trh EÚ alebo vývoz z Únie vybraných komodít a výrobkov spojených s odlesňovaním a degradáciou lesov. Cieľom je zabezpečiť, aby boli na európsky trh dodávané len produkty, ktoré boli vyrobené bez prispenia k odlesňovaniu akýchkoľvek regiónov vo svete. Konkrétne, od 30. decembra 2024, nariadenie vyžaduje, aby spoločnosti predávajúce sóju, hovädzie mäso, kávu, palmový olej a ďalšie produkty v 27 členských štátoch EÚ preukázali, že ich dodávateľské reťazce neprispievajú k odlesňovaniu.



Komisia po kritike zo strany niektorých obchodných partnerov EÚ, vrátane Spojených štátov, ako aj nespokojnosti prejavenej niektorými členskými štátmi EÚ už odložila implementáciu nariadenia o jeden rok a zmiernila pravidlá podávania správ. To zrejme nepostačuje, lebo ministri poľnohospodárstva 18 z 27 členských štátov EÚ v pondelok napísali na adresu Európskej komisie list, v ktorom ju požiadali, aby sa tieto nariadenia neuplatňovali na krajiny, ktoré sa považujú za krajiny s nízkym rizikom odlesňovania.



„Nadmerné a redundantné požiadavky na náležitú starostlivosť by sa mali odstrániť v krajinách, kde poľnohospodárska činnosť výrazne neznižuje stav lesných porastov,“ uvádza sa v liste, ktorý podpísali agroministri z Bulharska, Českej republiky, Estónska, Fínska, Chorvátska, Írska, Litvy, Lotyšska, Luxemburska, Maďarska, Poľska, Portugalska, Rakúska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Švédska a Talianska.



Nariadenie EUDR sa totiž vzťahuje aj na vývoz z EÚ a 18 členských krajín vyjadrilo obavy, že európski výrobcovia presunú svoje aktivity do zahraničia, aby sa vyhli dodatočným nákladom na dodržiavanie predpisov. Uvedené členské krajiny podľa Reuters tvrdia, že EK by mala odložiť implementáciu nariadenia a ešte viac zjednodušiť pravidlá.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)