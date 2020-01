Ošetrovné na dieťa počas chrípky môže poberať len jeden rodič

Bratislava 28. januára (TASR) - Rodičia, ktorí potrebujú počas začínajúcej sa chrípkovej sezóny zostať doma s chorým dieťaťom, potrebujú pri žiadosti o dávku ošetrovné mať od lekára-pediatra potvrdený prvý diel tlačiva Žiadosti o ošetrovné. Ide o tlačivo Sociálnej poisťovne (SP), ktoré nie je voľne k dispozícii a ktoré vystavuje príslušný lekár pri zistení potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo starostlivosti. Inak poisťovňa dávku ošetrovné nemôže priznať a vyplatiť.



"Lekárom potvrdený 1. diel tlačiva treba odoslať najlepšie ihneď po vystavení do pobočky SP podľa miesta trvalého bydliska. Robí tak samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne poistená osoba. Ak ide o zamestnanca, ten tlačivo odovzdáva zamestnávateľovi, ktorý mu žiadosť pred odovzdaním do poisťovne potvrdí. Zamestnanec môže tlačivo po potvrdení zamestnávateľom odovzdať aj osobne do pobočky SP, avšak podľa sídla zamestnávateľa," vysvetlil hovorca poisťovne Peter Višváder.



Rovnako treba príslušnej pobočke odovzdať aj potvrdenie o skončení osobného a celodenného ošetrovania – ide o 2. diel tlačiva Žiadosť o ošetrovné, potvrdeného lekárom.



Nárok na dávku ošetrovné trvá najviac 10 kalendárnych dní, samotná potreba ošetrovania (ale už bez nároku na dávku ošetrovné zo Sociálnej poisťovne) môže trvať aj dlhšie.



SP zároveň upozorňuje, že pri chorobe dieťaťa si nárok na ošetrovné môže uplatniť vždy len jeden rodič, rodičia sa nemôžu pri dieťati s jednou diagnózou vystriedať. Maximálne denné ošetrovné predstavuje v roku 2020 hodnotu 36,63 eura. Dávka ošetrovné tak môže v tomto roku dosiahnuť maximálnu výšku 366,40 eura za 10 dní.