Ošípaná nakazená africkým morom bola z nelegálneho chovu

Bratislava/Trebišov 26. júla (TASR) – Štátni veterinárni inšpektori usmrtili všetky štyri ošípané v domácom chove v obci Strážne v okrese Trebišov, v ktorom bol potvrdený prvý prípad afrického moru ošípaných (AMO) na Slovensku. Do troch dní ohnisko identifikovali a zlikvidovali. Ako sa ukázalo, išlo o nelegálny domáci chov, zatiaľ pritom nie je známe, ako došlo k nakazeniu chovanej ošípanej. Po piatkovom rokovaní Národnej expertnej komisie pre AMO predstavilo vedenie agrorezortu ďalšie kroky.



"Naše prísne a precízne opatrenia nám pomáhali aj napriek náročnej situácii v okolitých štátoch udržať AMO mimo Slovenska. Žiaľ, porušovanie pravidiel a nerešpektovanie zákonných povinností je nezodpovedné tak voči zvieratám, ako aj neohľaduplné k ďalším občanom. V tomto prípade bude pykať predovšetkým celá obec a všetci chovatelia v nej," uviedla ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (SNS). Niektoré dôsledky sa pritom dotknú celého Slovenska. "Chcem preto ešte raz a naposledy vyzvať všetkých, ktorí chovajú ošípané a ešte to nenahlásili svojej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe, aby tak okamžite spravili. Nielen kvôli sebe, ale aj kvôli svojim priateľom a susedom v obci," skonštatovala ministerka. Registrované chovy sú súčasťou intenzívnej komunikačnej kampane na boj proti AMO štátnych veterinárov. Z ich skúseností pritom vyplýva, že väčšie chovy sú lepšie zabezpečené proti prenosu AMO ako chovy malých farmárov a drobnochovateľov.







O prvom potvrdenom prípade AMO na území Slovenska informovalo ministerstvo a Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR vo štvrtok (25.7.). "Vzhľadom na vysokú infekčnosť afrického moru ošípaných naša Mobilná jednotka na utrácanie zvierat v prípade nebezpečnej nákazy vykoná v spolupráci so samosprávou a policajným zborom eutanáziu všetkých ošípaných, odvoz do kafilérie a dezinfekciu priestorov v trojkilometrovej ochrannej zóne, do ktorej spadá obec Strážne. Našim cieľom je zabrániť všetkými prostriedkami šíreniu nákazy," uviedol Jozef Bíreš, ústredný riaditeľ ŠVPS SR. O opatreniach informoval po zasadnutí Národnej expertnej komisie pre AMO v Trebišove. Odborníci podľa neho zisťujú, ako došlo k nakazeniu chovanej ošípanej, jej priamy kontakt s diviakom vylúčili. V nasledujúcich dňoch sa tiež očakávajú výsledky laboratórnych testov vzoriek z ďalších ošípaných.







Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov vytýčila ochranné pásmo tri kilometre od ohniska nákazy, ktoré zahŕňa len obec Strážne a pásmo dohľadu desať kilometrov od ohniska, v ktorom je zhruba desiatka obcí. V obci Strážne pri hraniciach s Maďarskom sa aktuálne nachádza približne 30 ošípaných u 13 farmárov a drobnochovateľov. V prípade registrovaných chovov dostanú chovatelia za usmrtenie zvierat od štátu kompenzácie.



Agrorezort upozorňuje na príznaky, ktoré sa objavili na infikovanej ošípanej. Tie dokážu spozorovať relatívne rýchlo aj drobnochovatelia. Sú to zvýšená teplota zvieraťa, krvou podliate štípance po muchách, krvné podliatiny na koži, hnačka a znížený príjem krmiva. Ich nahlásenie, či už štátnemu alebo súkromnému veterinárnemu lekárovi, tak ako v tomto prípade, kedy došlo k likvidácii ohniska nákazy do troch dní, je mimoriadne dôležité na zamedzenie šírenia AMO do ďalších oblastí Slovenska.



Aj predseda Zväzu chovateľov ošípaných na Slovensku Andrej Imrich považuje za najdôležitejšie, aby sa nákaza nepreniesla do iných regiónov, najmä na západné Slovensko, kde je až 80 % všetkých chovaných ošípaných. Chovatelia sa podľa neho najviac obávajú možných dôsledkov na vývoz do zahraničia. "Uvidíme, ako sa bude vyvíjať táto situácia, pretože na Slovensku vyprodukujeme okolo 700.000 ošípaných, ale zhruba 40% sa odporáža v zahraničí, hlavne v Maďarsku. Musíme teda počkať, ako zareagujú maďarskí odberatelia," povedal. Ak by došlo k rapídnemu poklesu cien, bol by to podľa neho koniec chovu ošípaných na Slovensku. Verí, že opatreniami sa podarí nákazu zlikvidovať.



AMO sa nedá liečiť a neexistuje naň vakcína. "Konzumácia takéhoto mäsa neohrozuje zdravie človeka, lebo choroba nie je prenosná, ale na druhej strane, ak by sa potvrdilo, že to mäso je kontaminované, tak, samozrejme, je určené pre kafilerické spracovanie, pretože ten majiteľ, aj keď si ho dá zamraziť, ale bude s ním manipulovať, povedzme, o pol roka, znovu tú nákazu môže rozšíriť," dodal Bíreš.