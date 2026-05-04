Oslabovanie aktivity poľského priemyslu sa v apríli spomalilo
Zamestnanosť v poľskom spracovateľskom priemysle v apríli klesla, a to dvanásty mesiac v rade.
Autor TASR
Varšava 4. mája (TASR) - Pokles aktivity v poľskom sektore spracovateľského priemyslu sa v apríli v porovnaní s marcom trochu zmiernil. Index nákupných manažérov (PMI), ktorý zostavuje spoločnosť S&P Global, sa medzimesačne posilnil na 48,8 bodu z hodnoty 48,7 bodu. Nenaplnilo sa očakávanie trhu, že PMI sa oslabí na 48,6 bodu. Zostal však pod hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje pokles aktivity v sektore od teritória jej rastu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Aprílové zníženie aktivity poľského priemyslu bolo už dvanáste v rade. Nové objednávky klesli trinásty mesiac v rade pre neistotu v dôsledku konfliktu na Blízkom východe. Produkcia sa tiež zmenšila hoci pomalším tempom. Tlak na náklady sa zvýšil a ceny výrobných vstupov vzrástli najrýchlejšie od mája 2022 pre zdraženie surovín a dopravy. Výsledkom bolo zvýšenie cien výrobkov najrýchlejším tempom od júna 2022.
Zamestnanosť v poľskom spracovateľskom priemysle v apríli klesla, a to dvanásty mesiac v rade. Výrobcovia zostali opatrne optimistickí, hoci ich dôvera sa nachádzala na päťmesačnom minime.
