Oslabovanie aktivity v britskom stavebníctve sa v januári zmiernilo
Index nákupných manažérov (PMI) staveného odvetvia Veľkej Británie stúpol na 46,4 bodu.
Autor TASR
Londýn 5. februára (TASR) - Pokles aktivity v britskom stavebnom sektore sa v januári spomalil. Ukázal to prieskum spoločnosti S&P Global, ktorého výsledky zverejnila vo štvrtok. Index nákupných manažérov (PMI) staveného odvetvia Veľkej Británie stúpol na 46,4 bodu. Znamená to, že sa zotavil po tom, ako v decembri klesol najnižšie za 5,5 roka, a to na úroveň 40,1 bodu. PMI prekonal očakávania trhu, že sa posilní len na 42 bodov. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Hoci januárová hodnota indexu bola najvyššia od júna 2025, stále signalizovala pokles stavebnej aktivity. Ak je totiž PMI pod hranicou 50 bodov, naznačuje zmenšovanie odvetvia. Najslabším segmentom bola v januári bytová výstavba, hoci tempo jej poklesu sa spomalilo na najmiernejšie za ostatné tri mesiace. Pokračoval aj výrazný pokles aktivity v oblasti infraštruktúrnych stavieb, ale segment výstavby budov klesol najmenej od mája 2025.
Celkový počet nových objednávok britského stavebníctva v januári klesol najpomalším tempom za tri mesiace, čo signalizuje prvé známky stabilizácie. Zamestnanosť v stavebnom sektore však naďalej klesala rýchlym tempom. Prieskum S&P Global ďalej ukázal, že rast cien vstupov v stavebníctve Veľkej Británie sa zrýchlil na štvormesačné maximum. Dôvera britských stavebných podnikov sa zlepšila na najsilnejšiu úroveň od mája 2025, hoci zostala hlboko pod dlhodobým priemerom.
