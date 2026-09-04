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Oslabovanie aktivity v stavebníctve eurozóny sa v auguste zrýchlilo
Hodnota indexu nákupných manažérov (PMI) stavebného odvetvia eurozóny, ktorý S&P Global zostavuje, sa v auguste znížila na 43 bodov z júlových 44,3 bodu.
Autor TASR
Brusel 4. septembra (TASR) - Pokles aktivity v stavebnom sektore eurozóny sa v auguste prehĺbil v dôsledku prudšieho oslabenia vo Francúzsku a Taliansku. Ukázal to prieskum spoločnosti S&P Global, ktorého výsledky zverejnila v piatok. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Hodnota indexu nákupných manažérov (PMI) stavebného odvetvia eurozóny, ktorý S&P Global zostavuje, sa v auguste znížila na 43 bodov z júlových 44,3 bodu. Aktivita v tomto odvetví sa tak v rámci eurozóny zmenšovala už 52 mesiacov v rade.
Najprudšie klesla bytová výstavba. Druhý najvýraznejší pokles bol v oblasti výstavby komerčných budov a zmenšila sa aj aktivita v segmente infraštruktúrnych stavieb. Nové objednávky v odvetví klesli najprudšie od apríla, čo viedlo k ďalšej redukcii počtu pracovných pozícií. Zamestnanosť sa znižovala už sedem mesiacov v rade.
Rast cien vstupov sa však opäť spomalil a bol najmiernejší za šesť mesiacov. Podnikateľská nálada bola na trojmesačnom minime, pričom najpesimistickejšie boli francúzske stavebné firmy.
Hodnota indexu nákupných manažérov (PMI) stavebného odvetvia eurozóny, ktorý S&P Global zostavuje, sa v auguste znížila na 43 bodov z júlových 44,3 bodu. Aktivita v tomto odvetví sa tak v rámci eurozóny zmenšovala už 52 mesiacov v rade.
Najprudšie klesla bytová výstavba. Druhý najvýraznejší pokles bol v oblasti výstavby komerčných budov a zmenšila sa aj aktivita v segmente infraštruktúrnych stavieb. Nové objednávky v odvetví klesli najprudšie od apríla, čo viedlo k ďalšej redukcii počtu pracovných pozícií. Zamestnanosť sa znižovala už sedem mesiacov v rade.
Rast cien vstupov sa však opäť spomalil a bol najmiernejší za šesť mesiacov. Podnikateľská nálada bola na trojmesačnom minime, pričom najpesimistickejšie boli francúzske stavebné firmy.