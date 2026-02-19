< sekcia Ekonomika
Oslabovanie celkových objednávok britského priemyslu sa spomalilo
Ekonóm CBI Cameron Martin uviedol, že pokles priemyselnej produkcie sa vo februári zmiernil, hoci mnohé firmy naďalej hlásia, že zákazníci zostávajú opatrní v dôsledku slabej dôvery.
Autor TASR
Londýn 19. februára (TASR) - Pokles celkového objemu objednávok spracovateľského priemyslu vo Veľkej Británii sa vo februári spomalil. Vyplýva to z prieskumu Konfederácie britského priemyslu (CBI), ktorého výsledky zverejnila vo štvrtok. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Index objednávok, ktorý CBI zostavuje, sa zlepšil na -28 bodov z januárovej úrovne -30 bodov. Znamená to, že celkový objem objednávok sa zmenšuje najpomalším tempom od septembra minulého roka. Zlepšil sa aj index objednávok na export, a to na -26 bodov z januárových -30 bodov.
Z prieskumu CBI takisto vyplýva, že produkcia sektora spracovateľského priemyslu počas decembra až februára naďalej klesala, hoci pomalším tempom ako počas novembra až januára. Index produkcie sa zlepšil na -14 bodov z hodnoty -25 bodov. Ukazovateľ očakávaní rastu výrobných cien mierne klesol na +26 bodov z januárových +29 bodov, ale stále je vysoko nad dlhodobým priemerom +8 bodov.
Ekonóm CBI Cameron Martin uviedol, že pokles priemyselnej produkcie sa vo februári zmiernil, hoci mnohé firmy naďalej hlásia, že zákazníci zostávajú opatrní v dôsledku slabej dôvery.
