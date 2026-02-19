Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 19. február 2026Meniny má Vlasta
< sekcia Ekonomika

Oslabovanie celkových objednávok britského priemyslu sa spomalilo

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Tomáš Halász

Ekonóm CBI Cameron Martin uviedol, že pokles priemyselnej produkcie sa vo februári zmiernil, hoci mnohé firmy naďalej hlásia, že zákazníci zostávajú opatrní v dôsledku slabej dôvery.

Autor TASR
Londýn 19. februára (TASR) - Pokles celkového objemu objednávok spracovateľského priemyslu vo Veľkej Británii sa vo februári spomalil. Vyplýva to z prieskumu Konfederácie britského priemyslu (CBI), ktorého výsledky zverejnila vo štvrtok. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Index objednávok, ktorý CBI zostavuje, sa zlepšil na -28 bodov z januárovej úrovne -30 bodov. Znamená to, že celkový objem objednávok sa zmenšuje najpomalším tempom od septembra minulého roka. Zlepšil sa aj index objednávok na export, a to na -26 bodov z januárových -30 bodov.

Z prieskumu CBI takisto vyplýva, že produkcia sektora spracovateľského priemyslu počas decembra až februára naďalej klesala, hoci pomalším tempom ako počas novembra až januára. Index produkcie sa zlepšil na -14 bodov z hodnoty -25 bodov. Ukazovateľ očakávaní rastu výrobných cien mierne klesol na +26 bodov z januárových +29 bodov, ale stále je vysoko nad dlhodobým priemerom +8 bodov.

Ekonóm CBI Cameron Martin uviedol, že pokles priemyselnej produkcie sa vo februári zmiernil, hoci mnohé firmy naďalej hlásia, že zákazníci zostávajú opatrní v dôsledku slabej dôvery.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Štvrtok 19. februára

FANTÁZIA: Slovenskí hokejisti postúpili do semifinále ZOH v Miláne

Súpermi Slovákov v semifinále budú reprezentanti USA

ONLINE ZOH 2026: Štvrťfinálový zápas SR: Slovensko - Nemecko