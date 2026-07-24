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Oslabovanie francúzskeho súkromného odvetvia sa v júli spomalilo
Zamestnanosť vo francúzskom súkromnom sektore v júli klesla tretí mesiac v rade, pretože firmy sa naďalej zdráhali prijímať nových zamestnancov.
Autor TASR
Paríž 24. júla (TASR) - Aktivita francúzskeho súkromného sektora sa v júli zlepšila. Index nákupných manažérov (PMI) medzimesačne vzrástol na 49,6 bodu z úrovne 47,2 bodu. Ukázal to prieskum spoločnosti S&P Global, ktorého výsledky zverejnila v piatok. Znamená to však, že súkromné odvetvie krajiny naďalej zostáva vo fáze poklesu, keďže hodnota PMI pod hranicou 50 bodov signalizuje zmenšovanie aktivity. Ide však o najmiernejší pokles od začiatku konfliktu na Blízkom východe, ktorý vypukol vo februári. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Zlepšil sa PMI sektora služieb, ktorého hodnota sa posilnila na 49,8 bodu z júnových 46,8 bodu. Pomohol tomu prvý rast dopytu od novembra. PMI odvetvia spracovateľského priemyslu sa však oslabil na 48,8 bodu z úrovne 49,1 bodu. Dôvodom bolo zníženie dopytu.
Zamestnanosť vo francúzskom súkromnom sektore v júli klesla tretí mesiac v rade, pretože firmy sa naďalej zdráhali prijímať nových zamestnancov. Zmiernili sa však inflačné tlaky a spomalil sa rast cien vstupov aj produktov.
Zlepšil sa PMI sektora služieb, ktorého hodnota sa posilnila na 49,8 bodu z júnových 46,8 bodu. Pomohol tomu prvý rast dopytu od novembra. PMI odvetvia spracovateľského priemyslu sa však oslabil na 48,8 bodu z úrovne 49,1 bodu. Dôvodom bolo zníženie dopytu.
Zamestnanosť vo francúzskom súkromnom sektore v júli klesla tretí mesiac v rade, pretože firmy sa naďalej zdráhali prijímať nových zamestnancov. Zmiernili sa však inflačné tlaky a spomalil sa rast cien vstupov aj produktov.