< sekcia Ekonomika
Oslabovanie nemeckého sektora služieb v máji pokračovalo
Objem nových objednávok nemeckého sektora služieb v máji klesol už tretí mesiac v rade, hoci pokles bol len nepatrný. Objednávky zo zahraničia sa však zmenšili najprudšie za ostatný rok.
Autor TASR
Berlín 3. júna (TASR) - Aktivita v nemeckom sektore služieb v máji klesala, hoci pomalším tempom ako v apríli a zároveň menej výrazne, ako naznačoval predbežný odhad. Ukázal to prieskum spoločnosti S&P Global, ktorého výsledky zverejnila v stredu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Hodnota indexu nákupných manažérov (PMI), ktorý S&P Global zostavuje, sa v máji zlepšila na 48,1 bodu z aprílových 46,9 bodu. Predbežný odhad naznačoval, že stúpne miernejšie, a to na 47,8 bodu. Napriek revízii hodnoty PMI nahor index zostal v negatívnom teritóriu. Ak je totiž jeho hodnota nižšia ako 50 bodov, znamená to pokles odvetvia.
Objem nových objednávok nemeckého sektora služieb v máji klesol už tretí mesiac v rade, hoci pokles bol len nepatrný. Objednávky zo zahraničia sa však zmenšili najprudšie za ostatný rok. Firmy už piaty mesiac v rade pokračovali v znižovaní počtu zamestnancov, ale pomalším tempom. Inflácia cien vstupov zostala blízko aprílového trojročného maxima pre zdraženie energií a dopravy. Nálada podnikateľov sa však posilnila na trojmesačné maximum, keďže firmy dúfajú, že sa zlepší geopolitické prostredie.
Hodnota indexu nákupných manažérov (PMI), ktorý S&P Global zostavuje, sa v máji zlepšila na 48,1 bodu z aprílových 46,9 bodu. Predbežný odhad naznačoval, že stúpne miernejšie, a to na 47,8 bodu. Napriek revízii hodnoty PMI nahor index zostal v negatívnom teritóriu. Ak je totiž jeho hodnota nižšia ako 50 bodov, znamená to pokles odvetvia.
Objem nových objednávok nemeckého sektora služieb v máji klesol už tretí mesiac v rade, hoci pokles bol len nepatrný. Objednávky zo zahraničia sa však zmenšili najprudšie za ostatný rok. Firmy už piaty mesiac v rade pokračovali v znižovaní počtu zamestnancov, ale pomalším tempom. Inflácia cien vstupov zostala blízko aprílového trojročného maxima pre zdraženie energií a dopravy. Nálada podnikateľov sa však posilnila na trojmesačné maximum, keďže firmy dúfajú, že sa zlepší geopolitické prostredie.