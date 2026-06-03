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Oslabovanie nemeckého sektora služieb v máji pokračovalo

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Objem nových objednávok nemeckého sektora služieb v máji klesol už tretí mesiac v rade, hoci pokles bol len nepatrný. Objednávky zo zahraničia sa však zmenšili najprudšie za ostatný rok.

Autor TASR
Berlín 3. júna (TASR) - Aktivita v nemeckom sektore služieb v máji klesala, hoci pomalším tempom ako v apríli a zároveň menej výrazne, ako naznačoval predbežný odhad. Ukázal to prieskum spoločnosti S&P Global, ktorého výsledky zverejnila v stredu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Hodnota indexu nákupných manažérov (PMI), ktorý S&P Global zostavuje, sa v máji zlepšila na 48,1 bodu z aprílových 46,9 bodu. Predbežný odhad naznačoval, že stúpne miernejšie, a to na 47,8 bodu. Napriek revízii hodnoty PMI nahor index zostal v negatívnom teritóriu. Ak je totiž jeho hodnota nižšia ako 50 bodov, znamená to pokles odvetvia.

Objem nových objednávok nemeckého sektora služieb v máji klesol už tretí mesiac v rade, hoci pokles bol len nepatrný. Objednávky zo zahraničia sa však zmenšili najprudšie za ostatný rok. Firmy už piaty mesiac v rade pokračovali v znižovaní počtu zamestnancov, ale pomalším tempom. Inflácia cien vstupov zostala blízko aprílového trojročného maxima pre zdraženie energií a dopravy. Nálada podnikateľov sa však posilnila na trojmesačné maximum, keďže firmy dúfajú, že sa zlepší geopolitické prostredie.
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