Oslabovanie nemeckej priemyselnej výroby sa v januári spomalilo
Zmenšila sa predovšetkým produkcia kovových výrobkov (-12,4 %), farmaceutických tovarov (-11,9 %) a počítačových, elektronických a optických výrobkov (-6,8 %).
Autor TASR
Berlín 9. marca (TASR) - Priemyselná produkcia v Nemecku sa v januári medzimesačne znížila o 0,5 %. Išlo o zmiernenie jej poklesu po tom, ako v predchádzajúcom mesiaci sa podľa revidovaných údajov oslabila o 1 %. Nenaplnilo sa však očakávanie analytikov, ktorí predpokladali, že priemysel krajiny sa o 0,9 % zväčší. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Zmenšila sa predovšetkým produkcia kovových výrobkov (-12,4 %), farmaceutických tovarov (-11,9 %) a počítačových, elektronických a optických výrobkov (-6,8 %). Čiastočne to vykompenzoval rast výroby energií (10,3 %). Nemecká stavebná produkcia sa v januári tiež posilnila, a to o 2,9 %. Bez energetického odvetvia a stavebníctva nemecká produkcia klesla o 2,5 %. Znížila sa výroba spotrebných tovarov (-4,2 %), medziproduktov (-2,6 %) a investičných tovarov (-1,6 %).
V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka nemecká priemyselná produkcia v januári klesla o 1,2 % po tom, ako v decembri podľa revidovaných údajov medziročne stúpla o 0,4 %.
