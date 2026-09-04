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Oslabovanie stavebnej aktivity v Nemecku sa v auguste zmiernilo
Index nákupných manažérov (PMI) nemeckého stavebníctva v auguste vzrástol na 48,7 bodu z júlových 42,1 bodu.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 4. septembra (TASR) - Pokles aktivity v nemeckom stavebníctve sa v auguste výrazne zmiernil, keďže sa obnovil rast v segmente výstavby komerčných budov. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti S&P Global, ktorého výsledky zverejnila v piatok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Index nákupných manažérov (PMI) nemeckého stavebníctva v auguste vzrástol na 48,7 bodu z júlových 42,1 bodu. Hodnota indexu pod hranicou 50 naznačuje pokles sektora. Aktivita v oblasti výstavby komerčných budov prvýkrát od júla minulého roka vzrástla, hoci len nepatrne. Pokles bytovej výstavby sa prudko spomalil na najmiernejšiu úroveň od decembra 2025.
Nové objednávky v stavebníctve však v auguste naďalej výrazne klesali v dôsledku vysokých cien a zdraženia pôžičiek. Firmy zároveň znižovali počet zamestnancov najrýchlejším tempom od apríla. Zároveň vyššie ceny ropy prispeli k zrýchleniu inflácie vstupných nákladov.
Stavebné firmy zostali pesimistické, pokiaľ ide o aktivitu v najbližšom roku. Za dôvod označili nedostatok nových objednávok, tlak na disponibilné príjmy, vysoké náklady a pretrvávajúce riziká vyplývajúce z vojny na Blízkom východe.
Index nákupných manažérov (PMI) nemeckého stavebníctva v auguste vzrástol na 48,7 bodu z júlových 42,1 bodu. Hodnota indexu pod hranicou 50 naznačuje pokles sektora. Aktivita v oblasti výstavby komerčných budov prvýkrát od júla minulého roka vzrástla, hoci len nepatrne. Pokles bytovej výstavby sa prudko spomalil na najmiernejšiu úroveň od decembra 2025.
Nové objednávky v stavebníctve však v auguste naďalej výrazne klesali v dôsledku vysokých cien a zdraženia pôžičiek. Firmy zároveň znižovali počet zamestnancov najrýchlejším tempom od apríla. Zároveň vyššie ceny ropy prispeli k zrýchleniu inflácie vstupných nákladov.
Stavebné firmy zostali pesimistické, pokiaľ ide o aktivitu v najbližšom roku. Za dôvod označili nedostatok nových objednávok, tlak na disponibilné príjmy, vysoké náklady a pretrvávajúce riziká vyplývajúce z vojny na Blízkom východe.