Oslavy Dňa nezávislosti v USA ohrozuje nedostatok pyrotechniky

Washington 4. júla (TASR) - Oslavy Dňa nezávislosti v USA možno nebudú tento rok také okázalé, ako niektorí dúfali. Môžu za to problémy s logistikou a obmedzením dodávok pyrotechniky na celom svete.



Stephen Pelkey, generálny riaditeľ spoločnosti Atlas PyroVision Entertainment Group, už pred 4. júlom upozornil Američanov, že ak si chcú užiť zábavnú pyrotechniku na Deň nezávislosti alebo iné príležitosti, mali by si v predstihu urobiť zásoby.



Atlas PyroVision Entertainment, profesionálna spoločnosť zaoberajúca sa odpaľovaním ohňostrojov, sa špecializuje na počítačom navrhované a riadené ohňostroje pre samosprávy, športové podujatia a súkromné podniky.



Podľa Pelkeyho odvetvie zábavnej pyrotechniky zaznamenalo v roku 2020 rekordný nárast predaja spotrebnej zábavnej pyrotechniky, konkrétne vlani sa tržby z jej predaja v USA takmer zdvojnásobili na zhruba 1,8 miliardy USD (1,52 miliardy eur) z 900 miliónov USD v roku 2019.



Okrem väčšieho dopytu prispieva ku globálnemu nedostatku zábavnej pyrotechniky odstavenie továrne v Číne, meškanie dodávok a strmé zvýšenie nákladov na prepravu o 250 % až 300 %. Aj keby boli firmy schopné doviezť túto pyrotechniku včas na oslavy Dňa nezávislosti, môže sa stať, že bude čakať na lodi mimo prístavu na vyloženie, upozornil Pelkey. A dodal, že pre obmedzenia na zastavenie šírenia pandémie nového koronavírusu je v prevádzke odhadom 70 % lodí a nové ohniská nákazy na juhu Číny zasiahli kapacitu tamojších prístavov.



Pokiaľ ide o to, ako nedostatok zábavnej pyrotechniky ovplyvní ceny pre amerických spotrebiteľov, Pelkey odhaduje, že vyššie ceny sa v nasledujúcich rokoch stanú "normou", minimálne do roku 2022, kým dôjde k vyriešeniu preťaženia prístavov a železníc.



Poukázal tiež na zdraženie surovín na výrobu zábavnej pyrotechniky v Číne o 5 až 8 %, čo v kombinácii s raketovo stúpajúcimi nákladmi na prepravu vytvára enormné cenové tlaky.