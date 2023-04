Oslobodenie príjmu z predaja nehnuteľnosti od dane by mohli rozšíriť

Bratislava 26. apríla (TASR) - Výnimky na oslobodenie príjmu z predaja nehnuteľnosti od dane by sa mohli rozšíriť. Vyplýva to z návrhu novely zákona o dani z príjmov, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložili poslanci OĽANO Marek Šefčík a Milan Vetrák. Deklarovali, že sa inšpirovali právnou úpravou z Českej republiky.



V súčasnosti je príjem z predaja nehnuteľnosti oslobodený od dane po uplynutí piatich rokov od jej nadobudnutia. Po novom by príjem nepodliehal dani už po uplynutí dvoch rokov od nadobudnutia, ak daňovník má v tejto nehnuteľnosti bydlisko dva roky pred jej predajom. Oslobodenie by mohol získať aj pred uplynutím dvojročnej lehoty, ak použije všetky peniaze z predaja na uspokojenie ďalšej vlastnej bytovej potreby do jedného roka od prijatia kúpnej ceny.



Návrh je podľa predkladateľov reakciou na vysoký rast cien nehnuteľností. "Z tohto dôvodu, ak napríklad rodina s viacerými deťmi dostane ponuku na kúpu väčšieho bytu alebo rodinného domu, ktorý potrebuje na bývanie, musí počkať na uplynutie päťročného obdobia, aby ich príjem z predaja bol oslobodený od dane, nakoľko ich pôvodná hodnota bytu na trhu vzrástla niekedy výrazne, čím by im vznikla povinnosť zaplatiť nemalú daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti," uviedli v dôvodovej správe.



Účinnosť novely navrhujú od 1. januára 2024.