< sekcia Ekonomika
OSN: Čína nahradila Nemecko v desiatke najinovatívnejších krajín sveta
Čína je na dobrej ceste stať sa najväčším investorom do výskumu a vývoja, pretože rýchlo zmenšuje medzeru vo financovaní súkromného sektora, ukázal GII.
Autor TASR
Ženeva/Berlín 16. septembra (TASR) - Čína sa v utorok prvýkrát presunula do prvej desiatky v rebríčku najinovatívnejších krajín Organizácie Spojených národov. A nahradila v ňom najväčšiu európsku ekonomiku, Nemecko, keďže firmy v Pekingu výrazne investujú do výskumu a vývoja. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a AFP.
V každoročnom rebríčku najinovatívnejších ekonomík Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) sa Švajčiarsko opäť umiestnilo na prvom mieste, na ktorom sa drží od roku 2011. Švédsko a Spojené štáty si udržali druhé a tretie miesto už tretí rok po sebe. Čína sa posunula o jednu priečku vyššie a dostala sa do prvej desiatky, odkiaľ vytlačila Nemecko na 11. priečku Globálneho inovatívneho indexu (GII), ktorý hodnotí 139 ekonomík na základe 78 ukazovateľov.
Čína je na dobrej ceste stať sa najväčším investorom do výskumu a vývoja, pretože rýchlo zmenšuje medzeru vo financovaní súkromného sektora, ukázal GII.
Patentová agentúra OSN vo svojej správe zároveň varovala, že rast globálneho financovania inovácií sa vlani výrazne spomalil a klesol na najnižšiu úroveň od roku 2010, keďže vysoká inflácia narúša výdavky na výskum a vývoj.
Presnejšie, rast výdavkov na výskum a vývoj v minulom roku klesol na 2,9 %, zo 4,4 % v predchádzajúcom roku. A očakáva sa, že tento rok sa ešte viac spomalí, na 2,3 %.
Okrem toho správa predpokladá, že výdavky na výskum a vývoj v podnikoch, ktoré predstavujú viac ako 70 % celkového globálneho výskumu a vývoja, v rokoch 2024 a 2025 vzrastú len o 1,4 %, ak sa z projekcií vylúčia Čína a USA. To je výrazne pod priemerom 4,6 % za uplynulé desaťročie podľa WIPO.
„Ak sa tieto odhady ukážu ako správne, bude to najnižšia miera rastu od roku 2010, po finančnej kríze a následnej veľkej recesii,“ konštatuje správa.
Čína v roku 2024 prispela približne štvrtinou medzinárodných patentových prihlášok a zostáva ich najväčším zdrojom, zatiaľ čo Spojené štáty, Japonsko a Nemecko, ktoré spolu tvoria 40 % z celkového počtu prihlášok, zaznamenali mierny pokles.
Vlastníctvo patentov sa všeobecne považuje za dôležitý znak ekonomickej sily a priemyselného know-how krajiny.
Spolueditor GII Sacha Wunsch-Vincent upozornil, že nový rebríček neodráža vplyv ciel zavedených administratívou USA.
„Výzvou pre Nemecko je, ako sa popri jeho silnom, desaťročia trvajúcom statuse skutočne silného motora priemyselných inovácií, stať hybnou silou digitálnych inovácií,“ povedal generálny riaditeľ WIPO Daren Tang.
Ostatné krajiny v prvej desiatke zoznamu, za USA a pred Čínou, sú Južná Kórea, Singapur, Británia, Fínsko, Holandsko a Dánsko.
V každoročnom rebríčku najinovatívnejších ekonomík Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) sa Švajčiarsko opäť umiestnilo na prvom mieste, na ktorom sa drží od roku 2011. Švédsko a Spojené štáty si udržali druhé a tretie miesto už tretí rok po sebe. Čína sa posunula o jednu priečku vyššie a dostala sa do prvej desiatky, odkiaľ vytlačila Nemecko na 11. priečku Globálneho inovatívneho indexu (GII), ktorý hodnotí 139 ekonomík na základe 78 ukazovateľov.
Čína je na dobrej ceste stať sa najväčším investorom do výskumu a vývoja, pretože rýchlo zmenšuje medzeru vo financovaní súkromného sektora, ukázal GII.
Patentová agentúra OSN vo svojej správe zároveň varovala, že rast globálneho financovania inovácií sa vlani výrazne spomalil a klesol na najnižšiu úroveň od roku 2010, keďže vysoká inflácia narúša výdavky na výskum a vývoj.
Presnejšie, rast výdavkov na výskum a vývoj v minulom roku klesol na 2,9 %, zo 4,4 % v predchádzajúcom roku. A očakáva sa, že tento rok sa ešte viac spomalí, na 2,3 %.
Okrem toho správa predpokladá, že výdavky na výskum a vývoj v podnikoch, ktoré predstavujú viac ako 70 % celkového globálneho výskumu a vývoja, v rokoch 2024 a 2025 vzrastú len o 1,4 %, ak sa z projekcií vylúčia Čína a USA. To je výrazne pod priemerom 4,6 % za uplynulé desaťročie podľa WIPO.
„Ak sa tieto odhady ukážu ako správne, bude to najnižšia miera rastu od roku 2010, po finančnej kríze a následnej veľkej recesii,“ konštatuje správa.
Čína v roku 2024 prispela približne štvrtinou medzinárodných patentových prihlášok a zostáva ich najväčším zdrojom, zatiaľ čo Spojené štáty, Japonsko a Nemecko, ktoré spolu tvoria 40 % z celkového počtu prihlášok, zaznamenali mierny pokles.
Vlastníctvo patentov sa všeobecne považuje za dôležitý znak ekonomickej sily a priemyselného know-how krajiny.
Spolueditor GII Sacha Wunsch-Vincent upozornil, že nový rebríček neodráža vplyv ciel zavedených administratívou USA.
„Výzvou pre Nemecko je, ako sa popri jeho silnom, desaťročia trvajúcom statuse skutočne silného motora priemyselných inovácií, stať hybnou silou digitálnych inovácií,“ povedal generálny riaditeľ WIPO Daren Tang.
Ostatné krajiny v prvej desiatke zoznamu, za USA a pred Čínou, sú Južná Kórea, Singapur, Británia, Fínsko, Holandsko a Dánsko.