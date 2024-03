OSN: Globálne patentové prihlášky klesli prvýkrát za vyše desať rokov

Ženeva 7. marca (TASR) - Medzinárodné patentové prihlášky vlani prvýkrát za 14 rokov klesli v dôsledku vyšších úrokových sadzieb a ekonomickej neistoty. Len v Indii bol výrazne opačný trend. Uviedla to vo štvrtok OSN. TASR správu prevzala z AFP.



Podľa ročnej správy Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) bolo v roku 2023 podaných celkovo 272.600 medzinárodných patentov, čo predstavuje pokles o 1,8 % oproti predchádzajúcemu roku.



"Sme presvedčení, že to odráža aktuálne nepriaznivé prostredie pre inovácie a podnikateľskú činnosť," povedal novinárom v Ženeve hlavný ekonóm WIPO Carsten Fink.



Ekonomická neistota a najmä vyššie úrokové sadzby v minulom roku sú považované za kľúčové dôvody poklesu. Fink však zdôraznil, že pokles treba vnímať ako "cyklický jav". "Myslíme si, že sa patentové prihlášky opäť zvýšia, keď sa vonkajšie prostredie zlepší."



Generálny riaditeľ WIPO Daren Tang s ním súhlasí. Vo vyhlásení uviedol, že klesajúca inflácia by mohla zvýšiť dôveru podnikov a tým aj investície do inovácií.



"Napriek týmto krátkodobým poklesom dlhodobé trendy ukazujú, že využívanie duševného vlastníctva neustále rastie v čoraz globálnejšej, digitalizovanejšej ekonomike," dodal.



Komplexný systém registrácie medzinárodných patentov WIPO zahŕňa viacero kategórií vrátane globálnych ochranných známok a dizajnov.



V hlavnej kategórii, ktorou je Zmluva o patentovej spolupráci (PCT), si Čína udržala pozíciu na vrchole rebríčka so 69.610 podaniami, čo predstavuje pokles o 0,6 % oproti roku 2022. Bol to prvý medziročný pokles čínskych podaní od roku 2002, uviedla WIPO.



Spojené štáty zostali v roku 2023 na druhom mieste s 55.678 podaniami, čo bolo o 5,3 % menej ako v predchádzajúcom roku.



Za nimi nasledovali Japonsko, Južná Kórea a Nemecko, pričom Južná Kórea je jedinou krajinou v prvej päťke, ktorej počet patentových prihlášok minulý rok vzrástol o 1,2 % na 22.288 podaní.



Najväčší rast však zaznamenala India. Jej medzinárodné patentové prihlášky vyskočili o 44,6 % na 3791 po náraste o 25,9 % rok predtým. Tento trend bude pravdepodobne pokračovať, domnieva sa Fink, podľa ktorého v krajine s takmer 1,5 miliardy ľudí "existuje obrovská príležitosť na rast".