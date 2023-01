OSN: Globálny ekonomický rast sa tento rok spomalí na 1,9 %

New York 25. januára (TASR) - Pesimistická prognóza pre globálnu ekonomiku na rok 2023 by nemala viesť k uvažovaniu v krátkodobom horizonte alebo k drastickým fiškálnym škrtom, ktoré by mohli zhoršiť nerovnosť alebo ohroziť rozvojové ciele. Uviedla to v stredu Organizácia Spojených národov (OSN). TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Svetová ekonomika minulý rok čelila sérii šokov vrátane následkov pandémie ochorenia COVID-19, ruskej invázie na Ukrajinu a prudkého nárastu inflácie.



Globálny ekonomický rast sa v dôsledku toho tento rok spomalí na 1,9 % z odhadovaných 3 % v roku 2022, uviedla OSN vo svojej správe o svetovej hospodárskej situácii a vyhliadkach.



Generálny tajomník OSN António Guterres však upozornil, že krátkodobé uvažovanie alebo tvrdé úsporné opatrenia môžu prehĺbiť problémy a oddialiť dosiahnutie cieľov v oblasti udržateľného rozvoja. "Tieto bezprecedentné časy si vyžadujú bezprecedentné činy," dodal.



Členské štáty OSN prijali v roku 2015 celkom 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDGs). Patrí k nim aj dosiahnutie potravinovej bezpečnosti, odstránenie chudoby a poskytnutie prístupu k čistej a cenovo dostupnej energii do roku 2030.



Kým samit v New Yorku koncom tohto roka posúdi pokrok pri dosahovaní týchto cieľov, už teraz sa ukazuje, že mnohé z nich nie sú na ceste k splneniu.



Guterres poukázal pritom na "pomalší rast, vysokú infláciu a stúpajúcu dlhovú zraniteľnosť", ktoré brzdia dosahovanie trvalo udržateľného rozvoja.



Ekonómovia zvyčajne vyzývajú vlády, ktoré zápasia s finančnými problémami, aby znížili výdavky a utiahli si opasky. Ale podľa OSN v súčasnosti je to náročné, zvlášť v rozvojových krajinách.



Podľa správy v roku 2022 vynaložili vlády vo ôsmich rozvojových krajinách na obsluhu dlhu viac ako 25 % svojich príjmov. V prípade Srí Lanky to bolo takmer 80 % vládnych príjmov.



OSN sa obáva aj rizika poklesu rozvojovej pomoci. Vojna na Ukrajine a budúca rekonštrukcia "odklonia niektoré zdroje" od krajín s nízkymi príjmami.



Vlani v septembri Rozvojový program OSN odhadol, že bezprecedentné množstvo kríz posunulo ľudský pokrok o päť rokov späť.