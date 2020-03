OSN: Koronavírus môže pripraviť o prácu takmer 25 miliónov ľudí

New York 18. marca (TASR) - Pandémia nového koronavírusu môže pripraviť o prácu takmer 25 miliónov ľudí, konštatovala v stredu Organizácia Spojených národov (OSN).



"Hospodárska a pracovná kríza spôsobená pandémiou COVID-19 (ochorenie spôsobované koronavírusom SARS-CoV-2) môže zvýšiť globálnu nezamestnanosť o takmer o 25 miliónov," uviedla v správe Medzinárodná organizácia práce (MOP), špecializovaná agentúra OSN.



Podľa agentúry AFP však MOP dodala, že medzinárodne koordinovaná politická reakcia by mohla tento počet "výrazne znížiť".



Počet potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom vo svete prekročil hranicu 200.000. S odvolaním sa na údaje Univerzity Johnsa Hopkinsa o tom v stredu informovala agentúra AP.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) označila 11. marca šírenie nového koronavírus SARS-CoV-2 za pandémiu. Z infikovaných vo viac ako 150 krajinách sveta sa úplne uzdravilo vyše 82.000 ľudí. Ďalších vyše 8000 osôb však zomrelo. Najviac smrteľných prípadov v Európe má Taliansko.