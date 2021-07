OSN: Ľudia v krajinách vyvážajúcich komodity čelia pasci chudoby

Ženeva 7. júla (TASR) - Obyvatelia v mnohých rozvojových krajinách, ktoré sú väčšinou bohaté na rôzne prírodné zdroje, napriek tomuto bohatstvu čelia pretrvávajúcej chudobe. Na príčine je závislosť ich ekonomík od vývozu komodít. Uviedla to v stredu vo svojej správe Konferencia Spojených národov pre obchod a rozvoj (UNCTAD).



Podľa organizácie so sídlom v Ženeve mnohé chudobnejšie štáty sveta sú príliš závislé od vývozu prírodných zdrojov a v dôsledku toho sú akoby „zablokované" v bludnom kruhu.



Ekonomiky závislé od komodít získavajú až 60 % príjmov z vývozu z predaja komodít, ako sú napríklad káva, kovy, ale aj ropa a plyn, tvrdí UNCTAD, podľa ktorej je obchodovanie s týmito komoditami často spojené s „výrazne nízkou úrovňou technológií, nízkou úrovňou produktivity práce a nízkym rastom produktivity“.



V roku 2019 boli dve tretiny rozvojových krajín závislé od komodít. Podľa UNCTAD majú len "7-percentnú šancu“, že dokážu nasledovať Kostariku, Indonéziu a Malajziu a prelomiť tzv. „kliatbu prírodných zdrojov“ a dosiahnuť silný rozvoj výrobného odvetvia.



Štáty „závislejšie od vývozu poľnohospodárskych produktov majú zvyčajne nižšiu technologickú úroveň, nasledujú krajiny závislé od ťažby a potom krajiny závislé od palív“, uviedla UNCTAD.



Použitie výnosov na zvýšenie produktivity a technológií je preto nevyhnutnosťou, ak majú ekonomiky závislé od komodít „uniknúť z pasce, ktorá zanecháva väčšinu ich obyvateľov chudobných a zraniteľných“, konštatuje sa v správe.



Medzinárodný menový fond (MMF) ešte pred zverejnením tejto správy upozornil, že rozvojové ekonomiky môžu mať problémy so zotavením sa z pandémie nového koronavírusu, aj keď svetová ekonomika tento rok porastie o odhadovaných 5 - 6 %.



Ďalšie organizácie OSN minulý mesiac varovali, že rastúce ceny potravín tvrdo zasiahnu obyvateľov chudobnejších krajín, ktorým v mnohých prípadoch uštedril silnú ranu aj kolaps cestovného ruchu.