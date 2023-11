OSN: Nezdravé potraviny a emisie stoja svetovú ekonomiku bilióny USD

Rím 6. novembra (TASR) - Potravinársky a poľnohospodársky priemysel stojí svetovú ekonomiku viac ako 10 biliónov USD (9,34 bilióna eur) ročne v dôsledku "skrytých nákladov", ktoré súvisia s nezdravými potravinami, poškodzovaním životného prostredia a podvýživou. Uviedla to Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). TASR o tom informuje na základe správ AFP a Bloomberg.



Globálny potravinársky priemysel a poľnohospodárske trhy sa dostali do centra pozornosti po tom, ako ruská invázia na Ukrajinu zvýšila ceny, čo prispelo ku kríze životných nákladov.



FAO preskúmala situáciu v 154 krajinách sveta, aby určila "skutočné" náklady agropotravinárskeho systému. Odhalila pritom skryté náklady, ktoré sa pohybujú od 10 biliónov USD do 16 biliónov USD ročne, pričom podľa FAO je pravdepodobný výsledok 12,7 bilióna USD, čo predstavuje takmer 10 % globálneho hrubého domáceho produktu (HDP).



Štúdia zistila, že 73 % skrytých nákladov súvisí so zlou stravou, s konzumáciou tzv. ultraspracovaných potravín. Tie majú vysoký podiel tukov a cukrov, spôsobujú obezitu a neprenosné choroby, ako je cukrovka, čo má za následok stratu produktivity práce.



Viac ako 20 % skrytých nákladov súvisí s environmentálnymi problémami vrátane emisií skleníkových plynov a dusíka, využívania vody a zmeny využívania pôdy.



Krajiny s nízkymi príjmami sú najpostihnutejšie týmito skrytými nákladmi, ktoré tvoria až 27 % ich HDP v porovnaní s 11 % HDP v krajinách so strednými príjmami a menej ako 8 % v bohatých štátoch.



Podľa FAO budúcnosť agropotravinárskych systémov a tým aj planéty závisí od ochoty uznať tieto skutočné náklady a pochopiť, ako k nim všetci prispievajú.



(1 EUR = 1,0702 USD)