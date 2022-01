OSN odhaduje,že rast globálnej ekonomiky sa v roku 2022 spomalí na 4 %

Washington 14. januára (TASR) - Rast svetovej ekonomiky by sa mal v tomto roku spomaliť z viac než 5 % na 4 % a v spomaľovaní by ekonomika mala pokračovať aj roku 2023. Uviedla to v najnovšej prognóze Organizácia Spojených národov (OSN), podľa ktorej vývoj hospodárstva budú ovplyvňovať ďalšie vlny pandémie nového koronavírusu, problémy na trhu práce, obmedzenia v dodávateľských reťazcoch a zrýchľujúca sa inflácia.



Ako OSN informovala v najnovšej správe o situácii a tohtoročných vyhliadkach svetovej ekonomiky (The World Economic Situation and Prospects 2022), globálna ekonomika by mala v roku 2022 zaznamenať rast o 4 % po minuloročnom raste na úrovni 5,5 %. S ďalším spomalením počíta OSN aj v budúcom roku, v ktorom očakáva rast na úrovni 3,5 %.



Podľa správy sa dynamika rastu, ktorý nastúpil po poklese svetovej ekonomiky v roku 2020 o 3,4 %, začala ku koncu minulého roka spomaľovať, vrátane najväčších ekonomík ako Čína, USA či Európska únia. Na jednej strane sa začalo ustupovať z fiškálnych a menových stimulov, na druhej však problémy v dodávateľskom reťazci pretrvávajú.



Podľa Oddelenia OSN pre ekonomické a sociálne záležitosti "popri pokračujúcej pandémii sú to rastúce inflačné tlaky v najväčších priemyselne rozvinutých, ako aj v niektorých veľkých rozvíjajúcich sa ekonomikách, ktoré predstavujú dodatočné riziko pre zotavovanie hospodárstva". Vo svojej správe OSN zároveň upozornila, že dôsledkom pandémie v dlhodobejšom meradle bude vyššia úroveň nerovnosti vo vnútri, ako aj medzi krajinami.