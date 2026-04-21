< sekcia Ekonomika
OSN: Posilnená ochrana klímy je východiskom z energetickej krízy
Uplatňovanie Parížskej klimatickej dohody z roku 2015 podľa neho mobilizuje v ekonomike bilióny dolárov a vedie k dosiahnutiu „pozitívnych bodov zlomu“.
Autor TASR
Berlín 21. apríla (TASR) - OSN považuje zvýšenú ochranu klímy za východisko zo súčasnej energetickej a hospodárskej krízy. Vojna v Iráne bude mať za následok vyššie ceny fosílnych palív po celé mesiace alebo pravdepodobne dokonca roky, vyhlásil v utorok Simon Stiell, výkonný tajomník Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Spolupráca v oblasti klímy je kľúčom k odvráteniu dvojitej hrozby globálneho otepľovania a nákladového chaosu spôsobeného fosílnymi palivami,“ uviedol Stiell v poznámkach k prejavu, s ktorým má v utorok vystúpiť na medzinárodnej konferencii o klíme Petersberg Climate Dialogue v Berlíne. „Čistá energia prináša istotu a cenovú dostupnosť a vracia národom a ľuďom ich suverenitu. Nikdy nebolo dôležitejšie konať rýchlejšie,“ dodal. Stiell konkrétne apeloval, aby sa dohodnuté globálne klimatické ciele rozdelili na dosiahnuteľné míľniky a aby sa riešenia uviedli do praxe. Do Svetovej konferencie o klíme COP33 v roku 2028 musí byť zrejmé, že záväzky prijaté v roku 2023 boli splnené, zdôraznil.
Uplatňovanie Parížskej klimatickej dohody z roku 2015 podľa neho mobilizuje v ekonomike bilióny dolárov a vedie k dosiahnutiu „pozitívnych bodov zlomu“. „Najpozoruhodnejšie je, že prechod na čistú energiu je teraz nezvratný,“ poznamenal Stiell. Ako kľúčové body zelenej transformácie uviedol urýchlenie rozširovania siete, zníženie emisií metánu ako mimoriadne škodlivého skleníkového plynu a zabezpečenie dodávok potravín odolných voči klimatickým zmenám v kombinácii s redukciou potravinového odpadu.
