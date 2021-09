OSN: Rokovania s Talibanom zabránia kolapsu ekonomiky v krajine

Ženeva 13. septembra (TASR) - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres vyzval v pondelok medzinárodné spoločenstvo zapojiť sa do rokovaní s islamistickým hnutím Taliban v záujme vyhnúť sa totálnemu kolapsu afganskej ekonomiky. Informuje o tom agentúra AFP.



"Je nemožné poskytovať humanitárnu pomoc vnútri Afganistanu bez zapojenia miestnych de facto úradov," povedal Guterres novinárom na medzinárodnej darcovskej konferencie pre Afganistan v Ženeve. "V tejto chvíli je veľmi dôležité zapojiť Taliban," dodal generálny tajomník OSN.



Na darcovskej konferencii pre Afganistan sa podarilo vyzbierať viac než jednu miliardu dolárov, oznámil zároveň podľa agentúry DPA Guterres.



"Táto konferencia plne splnila moje očakávania v súvislosti so solidaritou s ľuďmi v Afganistane," povedal Guterres. OSN predtým odhadovala, že krajina potrebuje viac než 600 miliónov dolárov do konca tohto roka, aby sa vyhla hladomoru a kolapsu verejných služieb.



Potravinová kríza v Afganistane sa výrazne zhoršila, odkedy moc v krajine v polovici augusta prevzalo hnutie Taliban, konštatuje DPA. Guterres zatiaľ nespresnil, koľko financií pôjde do krízového rozpočtu OSN pre nasledujúce mesiace a koľko bude poskytnutých neskôr alebo v inej forme.