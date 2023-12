OSN: Svetové ceny potravín v novembri stagnovali

Rím 8. decembra (TASR) - Svetové ceny potravín minulý mesiac stagnovali, keď na jednej strane klesli ceny obilnín, na druhej sa však zvýšili ceny jedlých olejov a mliečnych výrobkov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá zverejnila najnovšie údaje Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO).



Index cien potravín, ktorý sleduje mesačné zmeny v cenách obilnín, olejnín, mliečnych výrobkov, mäsa a cukru, dosiahol v novembri 120,4 bodu. To je rovnaká hodnota ako v predchádzajúcom mesiaci, v porovnaní s novembrom minulého roka však ceny potravín klesli o 10,7 %.



Ceny obilnín sa v novembri oproti októbru znížili o 3 %, pričom nadol ich potiahol najmä pokles cien kukurice. Klesli aj ceny pšenice, avšak v menšej miere. Ceny ryže sa nemenili.



Naopak, vzrástli ceny rastlinných olejov, a to o 3,4 %. Pod ich rast sa podpísal najmä palmový olej, ktorého cena sa medzimesačne zvýšila o viac než 6 %. Dôvodom bol pokles produkcie v kľúčových producentských štátoch a zároveň zvýšený dovoz zo strany najväčších odberateľov. Rástli aj ceny slnečnicového oleja, aj keď miernejšie, naopak, klesli ceny sójového a repkového oleja.



Čo sa týka mliečnych výrobkov, ich ceny sa v novembri medzimesačne zvýšili o 2,2 %. Potiahol ich zvýšený dopyt po masle a sušenom mlieku zo strany krajín severovýchodnej Ázie, dopyt však pred vianočnými sviatkami zvýšila aj západná Európa.



Ceny cukru vzrástli o 1,4 %. Za pokračujúcim rastom cien tejto komodity sú najmä obavy z nedostatku cukru na svetovom trhu vzhľadom na zhoršujúce sa odhady produkcie v kľúčových producentských krajinách. Dôvodom je fenomén El Niňo, ktorý spôsobuje sucho v Indii a Thajsku, čo sú najväčší vývozcovia cukru na svete.



Ceny mäsa zasa klesli, a to o 0,4 %. Mierny pokles zaznamenali ako ceny hydinového, tak aj bravčového a hovädzieho mäsa, ktoré tak reagovali na dostatočný objem na trhu.



Organizácia okrem toho zvýšila odhad tohtoročnej úrody obilnín, pričom počíta s novým rekordom. Očakáva, že v tejto sezóne dosiahne celosvetová úroda obilnín 2,823 miliardy ton. To je o 0,9 % viac než v roku 2022 a o 10,3 milióna ton viac než v predchádzajúcom rekordnom roku 2021.