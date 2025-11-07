< sekcia Ekonomika
OSN: Svetové ceny potravinových komodít v októbri klesli
Aj v medziročnom porovnaní index mierne klesol oproti októbru 2024 a bol takisto o 21,1 % nižší ako jeho maximum z marca 2022.
Autor TASR
Rím 7. novembra (TASR) - Svetové ceny potravinových komodít v októbri 2025 klesli, už druhý mesiac po sebe a na najnižšiu úroveň od januára. Prispeli k tomu najmä vysoké globálne zásoby. Ukázali to v piatok údaje Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Podľa FAO sa index cien potravín, ktorý sleduje mesačné zmeny v cenách obilnín, olejnín, mliečnych výrobkov, mäsa a cukru, v októbri znížil na 126,4 bodu z revidovaných 128,5 bodu v septembri.
Aj v medziročnom porovnaní index mierne klesol oproti októbru 2024 a bol takisto o 21,1 % nižší ako jeho maximum z marca 2022.
Údaje FAO ďalej ukázali, že ceny obilnín v októbri medzimesačne klesli o 1,3 % na najnižšiu úroveň od septembra 2020, a to vďaka dostatočným globálnym dodávkam, priaznivým vyhliadkam na úrodu na južnej pologuli a stabilnému pokroku pri pestovaní ozimnej pšenice na severe.
Index cien mliečnych výrobkov sa v októbri znížil o 3,4 % v reakcii na nižšie ceny sušeného mlieka a masla, ktoré klesli v dôsledku dostatočnej exportnej dostupnosti z Európskej únie a Nového Zélandu.
Index cien mäsa v októbri po ôsmich mesiacoch rastu klesol o 2 %, pričom ceny bravčového a hydinového mäsa sa prudko znížili, zatiaľ čo ceny hovädzieho ďalej rástli pre silný globálny dopyt.
Ceny cukru klesli o 5,3 % a dosiahli najnižšiu úroveň od decembra 2020, najmä v dôsledku očakávaní dostatočných globálnych dodávok cukru z Brazílie, Thajska a Indie.
Na druhej strane, ceny rastlinných olejov vzrástli o 0,9 % a dosiahli najvyššiu úroveň od júla 2022, čo odráža rastúce ceny palmového, repkového, sójového a slnečnicového oleja.
V separátnej správe FAO predpovedala, že svetová produkcia obilnín v roku 2025 dosiahne rekordných 2,99 miliardy metrických ton, pričom minulý mesiac predpokladala 2,97 miliardy ton.
Najnovší výhľad je o 4,4 % vyšší ako v roku 2024, pričom sa očakáva nárast produkcie všetkých hlavných obilnín a produkcia kukurice aj ryže by mala dosiahnuť rekordné maximá.
Podľa FAO sa index cien potravín, ktorý sleduje mesačné zmeny v cenách obilnín, olejnín, mliečnych výrobkov, mäsa a cukru, v októbri znížil na 126,4 bodu z revidovaných 128,5 bodu v septembri.
Aj v medziročnom porovnaní index mierne klesol oproti októbru 2024 a bol takisto o 21,1 % nižší ako jeho maximum z marca 2022.
Údaje FAO ďalej ukázali, že ceny obilnín v októbri medzimesačne klesli o 1,3 % na najnižšiu úroveň od septembra 2020, a to vďaka dostatočným globálnym dodávkam, priaznivým vyhliadkam na úrodu na južnej pologuli a stabilnému pokroku pri pestovaní ozimnej pšenice na severe.
Index cien mliečnych výrobkov sa v októbri znížil o 3,4 % v reakcii na nižšie ceny sušeného mlieka a masla, ktoré klesli v dôsledku dostatočnej exportnej dostupnosti z Európskej únie a Nového Zélandu.
Index cien mäsa v októbri po ôsmich mesiacoch rastu klesol o 2 %, pričom ceny bravčového a hydinového mäsa sa prudko znížili, zatiaľ čo ceny hovädzieho ďalej rástli pre silný globálny dopyt.
Ceny cukru klesli o 5,3 % a dosiahli najnižšiu úroveň od decembra 2020, najmä v dôsledku očakávaní dostatočných globálnych dodávok cukru z Brazílie, Thajska a Indie.
Na druhej strane, ceny rastlinných olejov vzrástli o 0,9 % a dosiahli najvyššiu úroveň od júla 2022, čo odráža rastúce ceny palmového, repkového, sójového a slnečnicového oleja.
V separátnej správe FAO predpovedala, že svetová produkcia obilnín v roku 2025 dosiahne rekordných 2,99 miliardy metrických ton, pričom minulý mesiac predpokladala 2,97 miliardy ton.
Najnovší výhľad je o 4,4 % vyšší ako v roku 2024, pričom sa očakáva nárast produkcie všetkých hlavných obilnín a produkcia kukurice aj ryže by mala dosiahnuť rekordné maximá.