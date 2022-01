OSN: Cestovný ruch sa nevráti na úroveň pred pandémiou do roku 2024

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Madrid 19. januára (TASR) - Globálny cestovný ruch sa vráti na úroveň spred pandémie nového koronavírusu najskôr v roku 2024. Uviedla to v stredu Svetová organizácia OSN pre cestovný ruch (UNWTO) so sídlom v Madride.Vysoko nákazlivý variant omikron začiatkom roka 2022 naruší zotavovanie turistického odvetvia, ktoré minulý rok zaznamenalo nárast o 4 % oproti roku 2020. V roku 2020, prvom roku pandémie, klesli príjmy z cestovného ruchu o 72 %.uviedla UNWTO v tlačovej správe.V Európe vlani v porovnaní s rokom 2020 stúpol príchod zahraničných návštevníkov o 19 % a v Amerike o 17 %. Na Blízkom východe však počet turistov v roku 2021 klesol o 24 % a v ázijsko-tichomorskom regióne sa aj vlani prepadol až o 65 %.Odborníci z cestovného ruchu sú optimistickejší a predpovedajú zlepšenie v tomto roku napriek turbulenciám, ktoré v prvých mesiacoch spôsobí variant omikron.UNWTO predpovedá v roku 2022 nárast medzinárodných príchodov o 30 až 78 % v porovnaní s rokom 2021, pričom počet turistov zostane hlboko pod úrovňou z roku 2019.Väčšina expertov nepredpokladá návrat cestovného ruchu na predpandemickú úroveň minimálne do roku 2024. Mnohé krajiny, ktoré sú veľmi závislé od cestovného ruchu, tak netrpezlivo čakajú na návrat k normálu.uvádza sa vo vyhlásení UNWTO.(1 EUR = 1,1367 USD)