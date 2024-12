OSN: Výhľad obchodu na rok 2025 je pre hrozbu ciel v USA neistý

Ženeva 5. decembra (TASR) - Vyhliadky globálneho obchodu v roku 2025 sú neisté. Dôvodom je hrozba obchodných vojen v súvislosti s možným zavedením ciel v USA. Uviedla to Konferencia Spojených národov pre obchod a rozvoj (UN Trade and Development Agency, UNCTAD). TASR o tom informuje na základe správy AFP.



UNCTAD zároveň predpovedala, že globálna výmena tovarov a služieb by mala v roku 2024 dosiahnuť rekordnú výšku takmer 33 biliónov USD (31,31 bilióna eur), čo predstavuje medziročný nárast o 1 bilión USD alebo 3,3 % a poukazuje na odolnosť svetového obchodu napriek pretrvávajúcim výzvam.



V roku 2024 obchod so službami vzrástol medziročne o 7 % a podieľal sa polovicou na zvýšení celkovej hodnoty obchodnej výmeny, zatiaľ čo obchod s tovarom stúpol o 2 %.



Konferencia vo svojej správe však zároveň upozornila, že "výhľad obchodu na rok 2025 je zahmlený potenciálnymi zmenami politiky USA vrátane zavedenia širších ciel, ktoré by mohli narušiť globálne hodnotové reťazce a ovplyvniť kľúčových obchodných partnerov".



Novozvolený americký prezident Donald Trump pohrozil uvalením prísnejších ciel na obchodných partnerov, ktorých obviňuje, že využívajú americký otvorený trh.



Aj keď sa v správe Trump nespomína, varuje, že "takéto opatrenia môžu vyvolať odvetné kroky a dominové efekty, ktoré ovplyvnia priemyselné odvetvia a ekonomiky v rámci celých dodávateľských reťazcov". "Aj samotná hrozba ciel vytvára nepredvídateľnosť, oslabuje obchod, investície a ekonomický rast."



Podľa UNCTAD hrozbe zvýšenia ciel sú najviac vystavené Čína, Európska únia (EÚ) a Vietnam, keďže majú veľké obchodné prebytky so Spojenými štátmi.



UNCTAD v dokumente vyzvala tiež "rozvojové ekonomiky, aby prijali cielené politiky, ktoré posilnia diverzifikáciu obchodu a investovali do sektorov s vysokou hodnotou na zmiernenie rizík".



Generálna tajomníčka UNCTAD Rebeca Grynspanová na záver uviedla, že "obchod zostáva základným kameňom trvalo udržateľného rozvoja".



(1 EUR = 1,054 USD)