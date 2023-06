OSN: Zničenie priehrady na Ukrajine ohrozuje potravinovú bezpečnosť

New York/Kyjev 13. júna (TASR) - Pretrhnutie Kachovskej priehrady na Ukrajine bude mať obrovský vplyv na globálnu potravinovú bezpečnosť. Povedie k zvýšeniu cien potravín a môže spôsobiť problémy s pitnou vodou pre státisíce ľudí. Uviedla to v utorok Organizácia Spojených národov (OSN). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



K pretrhnutiu priehrady, ktorá je súčasťou vodnej elektrárne Kachovka na Rusmi okupovanom území Ukrajiny, došlo v skorých ranných hodinách 6. júna. Následné záplavy prinútili tisíce ľudí, aby opustili svoje domovy. Regiónu hrozí ekologická a humanitárna katastrofa.



Nie je jasné, čo presne spôsobilo pretrhnutie priehrady, hoci nórski seizmológovia a americké satelity zachytili niečo, čo vyzerá ako výbuch. Ukrajina a Rusko sa navzájom obviňujú z jej zničenia.



Šéf humanitárnej pomoci OSN Martin Griffiths pre BBC povedal, že pretrhnutie priehrady môže mať významný vplyv na potravinovú bezpečnosť. Celá oblasť, ktorá smeruje k Čiernemu moru a Krymu, je obilnicou nielen pre Ukrajinu, ale aj pre svet, upozornil.



"Už teraz máme problémy s potravinovou bezpečnosťou a som si istý, že ceny potravín sa budú zvyšovať," skonštatoval Griffiths.



Poukázal pritom na zaplavenie poľnohospodárskej pôdy, čo spôsobí obrovské problémy pri zbere, ale aj sejbe budúcej úrody a bude mať vplyv na globálnu potravinovú bezpečnosť.



Ukrajina a Rusko sú dvaja z kľúčových svetových producentov poľnohospodárskych komodít a hlavní hráči na trhoch s pšenicou, jačmeňom, kukuricou, repkou, repkovým olejom, slnečnicovými semenami a slnečnicovým olejom.



Griffiths uviedol, že od rezervoáru s pitnou vodou, ktorý sa nachádza za priehradou, je závislých až 700.000 ľudí. Bez čistej vody im hrozia choroby, pričom deti sú v takejto situácii najzraniteľnejšie.



Dodal, že škody takéhoto rozsahu na civilnej infraštruktúre sú v úplnom rozpore s medzinárodným humanitárnym právom vrátane ženevských konvencií.



"Ktokoľvek to urobil, porušil ženevské konvencie," vyhlásil na záver.