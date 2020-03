Osobám v karanténe nebude pošta doručovať zásielky, nechá im oznámenie

Bratislava 17. marca (TASR) – Osobám v karanténe nebude Slovenská pošta doručovať zásielky, ale automaticky im nechá v schránke oznámenie o jej uložení, teda žltý lístok. Uviedla to hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Rovenská. Zákazníkov, ktorí sú v karanténe, pošta žiada, aby na svojej schránke alebo zvončeku čitateľne túto skutočnosť uviedli a upozornili na to doručovateľa.



O možnostiach predĺženia úložných lehôt zásielok a uplatnení bezkontaktného doručovania v tejto súvislosti komunikuje pošta s Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR. Regulačný úrad tiež pošta informuje o aktuálne nasadených a pripravovaných opatreniach na zníženie rizika nákazy pre zamestnancov a obyvateľov a s tým súvisiacimi obmedzeniami služieb.



Rovenská zároveň poznamenala, že aj naďalej platia už zavedené ochranné opatrenia. Po dohode so spoločnosťou SPP – distribúcia bude odpočet stavu meradla plynu realizovaný bez kontaktu s odberateľom. Zákazníkom odporúča pošta vyhnúť sa návšteve pobočiek a ak je to možné, vybaviť potrebné záležitosti online, cez mobilnú aplikáciu, alebo počkať na upokojenie situácie. "Ak musia pobočku navštíviť, žiadame ich dodržiavať primeraný odstup nielen od ďalších čakajúcich zákazníkov, ale aj od našich zamestnancov, kde žiadame vybaviť vec rýchlo a bez zdržania," priblížila hovorkyňa.



Súčasne dodala, že priestory pobočiek sú častejšie pravidelne čistené, dezinfikované a vetrané. Osobitne sú dezinfikované priestory pobočiek, v ktorých blízkosti bol výskyt koronavírusu potvrdený. Všetky pracoviská Slovenskej pošty, kde sú otvorené priestory a zamestnanec je so zákazníkom v priamom kontakte, sú prioritne vybavované respirátormi, dezinfekčnými prostriedkami a ochrannými rukavicami, a to rovnako ako doručovatelia a kuriéri.



Slovenská pošta ubezpečila, že ak si situácia v konzultácii s kompetentnými autoritami vyžiada obmedzenie otváracích hodín pobočiek, zatvorenie pobočiek či iných prevádzkových priestorov pošty, alebo pozastavenie doručovania v určitých lokalitách, bude verejnosť okamžite informovať. Informácie poskytne zákazníkom prostredníctvom internetovej stránky, ale aj informačnými letákmi priamo na pobočkách.