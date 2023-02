Osobitný odvod by sa mal vzťahovať aj na banky, navrhuje M. Čepček

Bratislava 16. februára (TASR) - Medzi regulované subjekty, ktoré by mali platiť osobitný odvod, by nakoniec mohli pribudnúť aj banky. Navrhuje to nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Martin Čepček v pozmeňujúcom návrhu k novele zákona o osobitnom odvode, o ktorom vo štvrtok rokuje parlament.



"Z dôvodu konsolidácie verejných financií sa navrhuje rozšírenie rozsahu regulovaných osôb aj o banky a pobočky zahraničných bánk," odôvodnil Čepček. Pod jeho návrh sa podpísalo aj viacero poslancov z hnutia OĽANO.



Ešte skôr predstavil svoj pozmeňujúci návrh Milan Vetrák (OĽANO), ktorý upravuje aj okruh regulovaných subjektov. Banky v ňom nespomína. Otázka, či by sa odvod nemal vzťahovať aj na banky, je však podľa neho relevantná.



"Ja nebudem predkladať návrh, ktorý sa týka bánk. Najmä z dôvodu, že rešpektujem, že memorandum bolo podpísané a plní sa. Ale ak sa stane, že príde nejaký poslanec a predloží tie banky, bude to predmetom diskusie," avizoval vo svojom vystúpení Vetrák. Zároveň upozornil, že memorandom podpísaným medzi ministerstvom financií a bankami nie sú poslanci viazaní. Ak by vyššie zdanenie bánk bolo podmienkou, aby zmeny v osobitnom odvode v parlamente prešli, bude sa nad tým zamýšľať.