Osobitný odvod by sa nemal dotknúť médií

Bratislava 24. novembra (TASR) – Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach by sa nemal dotknúť médií. Avizoval to vo štvrtok počas rokovania parlamentného finančného výboru predkladateľ návrhu zákona poslanec Milan Vetrák (OĽANO). Pripustil tiež, že diskusia ešte môže byť o kuriérskych službách.



Vetrák priblížil, že by mal byť predložený pozmeňujúci návrh k novele zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach. Na základe toho by mali byť z okruhu subjektov dotknutých týmto odvodom vylúčené médiá. Poznamenal, že sa zásadne zmenil charakter povolenia oproti minulosti v mediálnom zákone. Uznáva tiež, že situácia kuriérskych služieb sa podobá na situáciu médií. Naznačil preto, že o kuriéroch sa ešte bude diskutovať. Zároveň dodal, že sa uvažuje o tom, ako realizovať postupné znižovanie odvodu až na nulu.



K návrhu zákona sa prišli na výbor vyjadriť aj viacerí zástupcovia dotknutých subjektov. Výkonný riaditeľ a člen predstavenstva Slovenskej asociácie správcovských spoločností Roman Vlček podotkol, že domáce spoločnosti čelia vysokej konkurencii tých zahraničných. O zásahu do konkurenčného prostredia a znevýhodnení domácich subjektov hovoril aj Martin Lancz z Republikovej únie zamestnávateľov. Miloš Gáfrik za Slovenskú asociáciu sprostredkovateľov v poisťovníctve zároveň upozornil, že by sa to mohlo premietnuť do zdraženia poistenia, čo by bolo podľa neho legitímne, pretože je to podnikanie.



Proti návrhu sa vyjadril aj člen predstavenstva spoločnosti eustream Miroslav Bodnár. Poslanec OĽANO György Gyimesi pripustil, že vzhľadom na to, že sa chystá aj daň z plynovodov, takáto ďalšia daň by bola už pre spoločnosť veľa. Vetrák reagoval s tým, že nie je také jednoduché vyňať eustream.



Predseda finančného výboru Marián Viskupič (SaS) si myslí, že je to extrémne škodlivý návrh, ktorý poškodí ekonomiku. Ladislav Kamenický zo Smeru-SD avizoval, že sa pri hlasovaní o tomto zákone zdržia. Vetrák v diskusii zdôraznil, že zákon je potrebný práve v čase súčasnej krízy. Aj Európska komisia podľa neho povedala, že dočasne počas ekonomickej krízy sa má posilňovať kúpyschopnosť obyvateľstva na úkor trvalej udržateľnosti.



Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach by sa mal podľa návrhu zákona, ktorý je už v druhom čítaní, rozšíriť o ďalšie osoby. Zároveň sa má zvýšiť sadzba odvodu. Táto zmena sa podľa materiálu navrhuje z dôvodu preklenutia koronakrízy, konsolidácie verejných financií, ako aj z dôvodu zabezpečenia "opatrení vyplývajúcich z daňovej revolúcie".