Osobitný odvod možno budú platiť aj banky, avizovali viacerí poslanci

Bratislava 7. februára (TASR) - Medzi regulované subjekty zaťažené osobitným odvodom by sa mali zaradiť aj banky. V rámci diskusie k návrhu na opätovné zavedenie dotácií na obedy v materských a základných školách v Národnej rade (NR) SR to avizoval predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) aj poslanec György Gyimesi (OĽANO). Vyšší príjem z osobitného odvodu by mal pokryť aj náklady na dotácie na obedy, ktoré sa tento rok odhadujú na 110 miliónov eur.



Návrh by podľa Kollára v rámci koalície nemohli predložiť, pokiaľ by jeho výdavky neboli kryté. "Toto bude kryté novými zdrojmi, ktoré budeme ešte na tejto schôdzi schvaľovať. Bude to špeciálny bankový odvod, možno z poisťovní, neviem z čoho ešte všetkého. Plne to vykryje tento výdavok," vyhlásil.



Gyimesi avizoval, že predloží súvisiaci pozmeňujúci návrh, ktorým sa zabezpečí dodatočný príjem od bánk. "Budú medzi regulovanými subjektmi, ktoré budú odvádzať osobitnú daň," doplnil bez bližších informácií.



Návrh novely zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach, ktorý predložili poslanci hnutia OĽANO, parlament ešte vlani v novembri posunul do druhého čítania. Jeho definitívne prerokovanie sa však odvtedy posúvalo, navrhovatelia naposledy požiadali o zaradenie na marcovú schôdzu. Cieľom návrhu je rozšíriť okruh subjektov, ktorých sa osobitný odvod týka, banky však medzi nimi doteraz neboli.