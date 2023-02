Osobitný odvod by nemali platiť médiá, prevádzkovateľ mýta a ani banky

Bratislava 16. februára (TASR) - Medzi regulované subjekty, ktoré by mali platiť osobitný odvod, by nakoniec nemali patriť médiá ani prevádzkovateľ elektronického mýta. Navrhuje to poslanec Milan Vetrák (OĽANO) v pozmeňujúcom návrhu k novele zákona o osobitnom odvode, o ktorom vo štvrtok rokuje Národná rada (NR) SR. Do okruhu regulovaných subjektov nenavrhuje zaradiť ani banky, ale môže to byť podľa neho ešte téma na diskusiu.



Médiám sa medzičasom zmenili podmienky udeľovania licencií a strácajú tak charakter klasického regulovaného subjektu, zdôvodnil zmenu predkladateľ. Ministerstvo dopravy zase upozornilo, že je vypísaný tender na nového prevádzkovateľa elektronického mýta a jeho prípadné zaťaženie osobitným odvodom by mohlo ohroziť úspešnosť tejto súťaže.



Otázka, či by sa odvod nemal vzťahovať aj na banky, je podľa Vetráka relevantná. Dosahujú nadmerné zisky, v minulom roku mali dokonca rekordné zisky, upozornil. Takisto sa podľa neho banky formálne nelíšia od ostatných finančných subjektov, ktoré patria pod zákon o osobitnom odvode.



"Ja nebudem predkladať návrh, ktorý sa týka bánk. Najmä z dôvodu, že rešpektujem, že memorandum bolo podpísané a plní sa. Ale ak sa stane, že príde nejaký poslanec a predloží tie banky, bude to predmetom diskusie," avizoval Vetrák. Zároveň upozornil, že memorandom podpísaným medzi ministerstvom financií a bankami nie sú poslanci viazaní. Ak by vyššie zdanenie bánk bolo podmienkou, aby zmeny v osobitnom odvode v parlamente prešli, bude sa nad tým zamýšľať.



Pozmeňujúcim návrhom sa má tiež ohraničiť platnosť osobitného odvodu, skončiť by tak mal v decembri 2024. Zmeniť sa má aj výpočet odvodu. Po novom sa ním má zdaňovať len nadmerný zisk, ktorý presahuje 3 milióny eur. Podľa Vetráka je to v prospech najmä menších regulovaných subjektov, ako sú obchodníci s cennými papiermi či správcovské spoločnosti.



Predkladateľ navrhol tiež zmenu, aby sa odvod neuplatňoval od najbližšieho mesiaca od účinnosti zákona, ale až od nového účtovného obdobia regulovaných subjektov. "Pre väčšinu subjektov samotný navýšený odvod nastane až od januára budúceho roka, s výnimkou tých, ktorí majú účtovné obdobie v priebehu roka," priblížil Vetrák. Predkladatelia podľa neho diskutovali s regulovanými subjektami a snažili sa zohľadniť ich pripomienky.