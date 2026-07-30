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Osobné príjmy v USA sa v júni zväčšili o 0,2 %
Rast osobných príjmov bol výsledkom zvýšenia platov zamestnancov, príjmov z majetku a rastu vládnych sociálnych dávok. Celkový rast však zabrzdil pokles príjmov farmárov.
Autor TASR
Washington 30. júla (TASR) - Osobné príjmy obyvateľov USA sa v júni medzimesačne zvýšili o 0,2 %. Tempo ich rastu sa spomalilo po tom, ako v máji stúpli o 0,7 %. Nenaplnilo sa ani očakávanie analytikov, ktorí odhadovali, že osobné príjmy Američanov sa zväčšia o 0,3 %. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Rast osobných príjmov bol výsledkom zvýšenia platov zamestnancov, príjmov z majetku a rastu vládnych sociálnych dávok. Celkový rast však zabrzdil pokles príjmov farmárov.
Odmeny zamestnancov v USA v júni stúpli o 32,3 miliardy USD (28,15 miliardy eur), pričom mzdy a platy v súkromnom sektore sa zvýšili o 19,6 miliardy USD. Príjmy z majetku vzrástli vďaka rastu dividend a úrokových výnosov. Stúpli aj dávky na zdravotné a sociálne zabezpečenie. Príjmy farmárov v júni klesli, ale išlo o výsledok načasovania štátnych platieb.
(1 EUR = 1,1476 USD)
Rast osobných príjmov bol výsledkom zvýšenia platov zamestnancov, príjmov z majetku a rastu vládnych sociálnych dávok. Celkový rast však zabrzdil pokles príjmov farmárov.
Odmeny zamestnancov v USA v júni stúpli o 32,3 miliardy USD (28,15 miliardy eur), pričom mzdy a platy v súkromnom sektore sa zvýšili o 19,6 miliardy USD. Príjmy z majetku vzrástli vďaka rastu dividend a úrokových výnosov. Stúpli aj dávky na zdravotné a sociálne zabezpečenie. Príjmy farmárov v júni klesli, ale išlo o výsledok načasovania štátnych platieb.
(1 EUR = 1,1476 USD)