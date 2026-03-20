Osobné vlaky z Kútov budú v Bratislave dočasne rýchlejšie o 19 minút
Po 20. máji 2026 sa v úseku Devínska Nová Ves - Zohor opäť predpokladá s jazdou vlakov po jednej koľaji, a to z dôvodu pokračovania modernizačných prác ŽSR v ďalšej etape.
Autor TASR
Bratislava 20. marca (TASR) - Cestujúci osobnými vlakmi z Kútov budú v Bratislave dočasne počas dvoch mesiacov od pondelka 23. marca do stredy 20. mája približne o 19 minút skôr ako v súčasnosti. Vybrané osobné vlaky totiž skrátia svoj pobyt v stanici Zohor z aktuálnych zhruba 23 minút na štyri minúty. Umožní to ukončenie jednej etapy rekonštrukčných prác manažéra železničnej infraštruktúry - Železníc Slovenskej republiky (ŽSR). Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) informovala v piatok o dočasnej zmene grafikonu vlakov na trati č. 110 Bratislava - Kúty pre postup modernizačných prác na trati.
„Po ukončení jednej etapy stavby a pred začiatkom ďalšej bude v úseku Zohor - Devínska Nová Ves dočasne možné viesť vlaky po oboch koľajach. To umožní pri väčšine vlakov skrátiť pobyt vybraných osobných vlakov v stanici Zohor z aktuálnych približne 23 minút len na štyri minúty. Cestujúci tak pocítia rýchlejšiu jazdu smerom do Bratislavy,“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček.
Zmena sa dotkne vybraných osobných vlakov linky S20 Kúty - Bratislava Os 20xx. Ich nové odchody z Kútov budú o 5.44, 7.15, 9.22, 10.19, 11.22, 13.22, 15.22, 17.22, 18.14, 19.22 h a príchody do Bratislavy na hlavnú stanicu o 7.00, 8.41, 10.41, 11.41, 12.41, 14.41, 16.41, 18.41, 19.41 a 20.41 h. Týka sa to aj ranného vlaku s odchodom z Bratislavy hlavnej stanice o 5.22 h a s príchodom do Kútov o 6.34 h. Aktualizovaný cestovný poriadok trate číslo 110 je na webe dopravcu.
„Po 20. máji 2026 sa v úseku Devínska Nová Ves - Zohor opäť predpokladá s jazdou vlakov po jednej koľaji, a to z dôvodu pokračovania modernizačných prác ŽSR v ďalšej etape. To znamená, že železničná doprava v tomto úseku bude pravdepodobne opäť fungovať v obmedzenom režime,“ dodal Baček.
ZSSK preto už teraz s dopravnými partnermi hľadá riešenia s cieľom zabezpečiť, aby bola doprava do Bratislavy aj počas ďalších obmedzení na trati čo najplynulejšia a najspoľahlivejšia. O ďalších konkrétnych opatreniach bude ZSSK verejnosť včas informovať.
