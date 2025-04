Osobnú železničnú dopravu na trati Žilina - Rajec obnovia 1. júla

Žilina 28. apríla (TASR) - Jednokoľajná železničná trať medzi Žilinou a Rajcom bude po siedmich mesiacoch opätovne sprístupnená pre nákladnú dopravu. Stane sa tak 30. apríla od 18.00 h v režime predčasného užívania. Osobná doprava na trati by mala byť obnovená v polovici roka. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa Železníc SR Petra Lániková.



Výlukové práce na trati Žilina - Rajec trvajú od 1. októbra 2024 a súvisia s modernizáciou žilinského železničného uzla. S obnovením nákladnej dopravy sa však pre cestujúcich nič nemení. „Dôvodom je pokračovanie výlukových prác na úseku Lietavská Lúčka - Rajec, ktoré budú prebiehať ešte aj v mesiaci jún. Z tohto dôvodu Železničná spoločnosť Slovensko ponecháva zavedenú náhradnú autobusovú dopravu na celom úseku Žilina - Rajec až do 30. júna 2025,“ uviedla Lániková. Doplnila, že obnovenie osobnej vlakovej dopravy je aktuálne naplánované od 1. júla.



Stavba železničného uzla Žilina má dĺžku asi 14 kilometrov v smere východ - západ a 2,3 kilometra v smere sever - juh. Projekt financujú z eurofondov. Pôvodná hodnota zákazky bola vyše 320 miliónov eur. Zmluvu o dielo podpísali v novembri 2020. Modernizáciu železnice zabezpečuje Združenie Pod Dubňom na čele so spoločnosťou Strabag.