Osobným financiám v roku 2024 pomôže prehľad o výdavkoch aj plánovanie

Bratislava 9. januára (TASR) - Reálne ciele, správne plánovanie, pevná vôľa a disciplína. To sú základné predpoklady, aby sa osobným financiám darilo v novom roku lepšie ako vlani, radí odborník zo spoločnosti PARTNERS Lukáš Porubský.



Základom je podľa neho získať prehľad o výdavkoch. "Zapisujte si každé euro, ktoré miniete a zistíte, na čo všetko zbytočne utrácate. Keď väčšinou platíte kartou, stačí si značiť iba hotovostné výdavky," priblížil.



Nasledovať by mal finančný plán. Začiatok roka je podľa Porubského tým najlepším obdobím začať hospodáriť systematicky. Plán však nestačí len vytvoriť, ale jeho dodržiavanie je potrebné aj priebežne kontrolovať. Odborníci tiež radia vytvoriť si finančnú rezervu na nečakané výdavky vo výške 6-násobku mesačného príjmu, prípadne aspoň 6-násobku bežných výdavkov za mesiac. Na tvorbu krátkodobej rezervy by malo smerovať 10 % z príjmu.



Nechať peniaze dlhšie ležať len na bežnom účte, kde sa nezhodnocujú, sa neoplatí. "Vašu hotovosť treba zoznámiť so zloženým úročením pri investovaní. Sú to jednoducho povedané úroky z úrokov. Teda každoročne sa zhodnotí nielen v úvode vložená suma, ale aj úrok, ktorý peniaze už zarobili," vysvetlil Porubský.



Vhodné je tiež snažiť sa postupne zbaviť dlhov. Aj keď môže byť nereálne doplatiť zvyšok hypotéky, zbaviť sa spotrebného úveru by podľa odborníka nemusel byť zlý nápad. "V prípade viacerých menších úverov zvážte ich zlúčenie dokopy. Môžete tak ušetriť," zhodnotil.



Dobré pravidlo na úsporu peňazí je kupovať len to, čo človek využije. "Potraviny končiace v odpadkovom koši, raz použitý krém na tvár, oblečenie kúpené len preto, že bolo v akcii, pričom ste si ho nikdy neobliekli. Možno sa vám to zdá pár eur hore-dole, ale aj tieto nie veľké výdavky zbytočne uberú časť vášho rozpočtu," upozornil Porubský.



Ušetriť sa dá aj tým, že sa človek v novom roku zbaví rôznych zlozvykov. Môže ísť napríklad o predsavzatie skoncovať s fajčením či obmedziť alkohol. "Keď vydržíte, odmenou vám bude nielen lepšie zdravie, ale aj peniaze navyše. A hneď máte sumu, ktorú môžete použiť napríklad na investovanie," doplnil odborník.