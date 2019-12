Ostávajú posledné dni pre pripojenie sa k eKase

Bratislava 27. decembra (TASR) - Posledné dni zostávajú na pripojenie sa k eKase podnikateľom, ktorí ju ešte nemajú. Finančná správa bude hneď v januári kontrolovať tých podnikateľov, ktorí eKasu mať nebudú a napriek tomu budú prijímať platby a evidovať tržby. Pokuta sa môže vyšplhať až na 20.000 eur, hrozí aj strata živnostenského oprávnenia. Aktuálne eviduje cez eKasu tržby už 87 % pokladníc.



"Počas prvých januárových dní sa vyberieme na kontrolu k tým podnikateľom, u ktorých budeme vidieť, že si eKasu nezaobstarali a napriek tomu majú prevádzky otvorené a prijímajú tržby. A budeme naozaj nekompromisní," upozornil generálny riaditeľ sekcie boja proti podvodom a analýzy rizík finančnej správy Ladislav Hanniker.



Od 1. januára 2020 sa končí výnimka pre neudeľovanie pokút podnikateľom, ktorí ešte v súčasnosti eKasu nemajú. Ak sa však niekto nepripojí do 1. 1. 2020, nebude to automaticky problém, avšak len v prípade, ak bude prevádzka zatvorená. Problém bude, ak bude prevádzka fungovať a podnikateľ v prevádzke bude vydávať pokladničné doklady, a teda evidovať tržbu mimo eKasy.



"Máme informácie, že niektorí podnikatelia začnú svoje podnikanie až neskôr v januári, resp. niektoré prevádzky budú z dôvodu dovoleniek a inventúr začiatkom januára zatvorené. V takom prípade si musia podnikatelia eKasu zriadiť do termínu otvorenia a nemusí sa tak stať hneď k 1. januáru," vysvetlil Hanniker.



Správa opätovne vyzýva na využitie posledných decembrových dní na pripojenie sa k eKase. Existujú aj riešenia, ktoré sa dajú využiť v prípade, ak by konkrétny dodávateľ pokladnice nevedel zabezpečiť pre svojho klienta eKasu v najbližších dňoch. Jedným riešením je virtuálna registračná pokladnica. Druhým je zmena dodávateľa. Na trhu totiž existujú desiatky iných dodávateľov. Finančná správa do dnešného dňa udelila 47 certifikácií. Kompletný zoznam certifikovaných riešení je dostupný na portáli finančnej správy.



Správa aktuálne eviduje tržby v systéme eKasa už 178.151 pokladníc. To predstavuje 87 % z celkového počtu aktívnych klasických pokladníc spred apríla 2019. Pred spustením eKasy bolo aktívnych 205. 000. Pripojené pokladnice vydajú denne viac ako 7 miliónov pokladničných dokladov.